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Лавров напомнил о печальной истории минских соглашений - РИА Новости, 23.09.2023
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19:28 23.09.2023 (обновлено: 20:49 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898240344.html
Лавров напомнил о печальной истории минских соглашений
Лавров напомнил о печальной истории минских соглашений - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров напомнил о печальной истории минских соглашений
Печальная история с невыполнением минских соглашений по урегулированию на Украине повторяется сегодня в ситуации вокруг Косово и Сербии, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:28
2023-09-23T20:49
в мире
косово
украина
сербия
сергей лавров
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нато
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Печальная история с невыполнением минских соглашений по урегулированию на Украине повторяется сегодня в ситуации вокруг Косово и Сербии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не может не вызывать обеспокоенность продолжающаяся деградация обстановки в сербском крае Косово. Поставки оружия косоварам и содействие им в создании армии со стороны НАТО грубо нарушают основополагающую резолюцию 1244 СБ ООН", - сказал Лавров, выступая с трибуны ГА ООН. По его словам, "весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история минских соглашений по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада". "Так и сейчас Евросоюз не хочет заставить своих косовских протеже выполнить договоренности Белграда и Приштины 2013 года о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, обладающего специальными правами на свой язык и свои традиции", - отметил министр. По его словам, в обоих случаях "ЕС выступал гарантом договоренностей, и, судя по всему, судьба у них одинакова" - "каков "спонсор", таков и результат".
https://ria.ru/20230920/kosovo-1897548238.html
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60
353
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Лавров: "Весь мир видит, как на Балканах повторяется история Минских соглашений по Украине"
"Весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада"
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в мире, косово, украина, сербия, сергей лавров, оон, нато, евросоюз
В мире, Косово, Украина, Сербия, Сергей Лавров, ООН, НАТО, Евросоюз
Лавров напомнил о печальной истории минских соглашений

Лавров: история минских соглашений повторяется в ситуации с Косово и Сербией

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Печальная история с невыполнением минских соглашений по урегулированию на Украине повторяется сегодня в ситуации вокруг Косово и Сербии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не может не вызывать обеспокоенность продолжающаяся деградация обстановки в сербском крае Косово. Поставки оружия косоварам и содействие им в создании армии со стороны НАТО грубо нарушают основополагающую резолюцию 1244 СБ ООН", - сказал Лавров, выступая с трибуны ГА ООН.
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По его словам, "весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история минских соглашений по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада". "Так и сейчас Евросоюз не хочет заставить своих косовских протеже выполнить договоренности Белграда и Приштины 2013 года о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, обладающего специальными правами на свой язык и свои традиции", - отметил министр.
По его словам, в обоих случаях "ЕС выступал гарантом договоренностей, и, судя по всему, судьба у них одинакова" - "каков "спонсор", таков и результат".
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