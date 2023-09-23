https://ria.ru/20230923/lavrov-1898240344.html

Лавров напомнил о печальной истории минских соглашений

Лавров напомнил о печальной истории минских соглашений - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров напомнил о печальной истории минских соглашений

Печальная история с невыполнением минских соглашений по урегулированию на Украине повторяется сегодня в ситуации вокруг Косово и Сербии, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:28

2023-09-23T19:28

2023-09-23T20:49

в мире

косово

украина

сербия

сергей лавров

оон

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898251319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23c92ad1380d864154729a7e35b19563.jpg

ООН, 23 сен - РИА Новости. Печальная история с невыполнением минских соглашений по урегулированию на Украине повторяется сегодня в ситуации вокруг Косово и Сербии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не может не вызывать обеспокоенность продолжающаяся деградация обстановки в сербском крае Косово. Поставки оружия косоварам и содействие им в создании армии со стороны НАТО грубо нарушают основополагающую резолюцию 1244 СБ ООН", - сказал Лавров, выступая с трибуны ГА ООН. По его словам, "весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история минских соглашений по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада". "Так и сейчас Евросоюз не хочет заставить своих косовских протеже выполнить договоренности Белграда и Приштины 2013 года о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, обладающего специальными правами на свой язык и свои традиции", - отметил министр. По его словам, в обоих случаях "ЕС выступал гарантом договоренностей, и, судя по всему, судьба у них одинакова" - "каков "спонсор", таков и результат".

https://ria.ru/20230920/kosovo-1897548238.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898236752.html

косово

украина

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Весь мир видит, как на Балканах повторяется история Минских соглашений по Украине" "Весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада" 2023-09-23T19:28 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, украина, сербия, сергей лавров, оон, нато, евросоюз