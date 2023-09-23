https://ria.ru/20230923/lavrov-1898239564.html

ЕС и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ, заявил Лавров

ЕС и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023

ЕС и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ, заявил Лавров

ЕС и США привносят дестабилизацию на Южный Кавказ, пытаясь навязать свои "посреднические услуги" Армении и Азербайджану, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:25

2023-09-23T19:25

2023-09-23T19:25

в мире

армения

азербайджан

сша

сергей лавров

евросоюз

оон

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ООН, 23 сен - РИА Новости. ЕС и США привносят дестабилизацию на Южный Кавказ, пытаясь навязать свои "посреднические услуги" Армении и Азербайджану, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "Сейчас Брюссель навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ", - сказал Лавров, выступая с трибуны ГА ООН.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898236752.html

армения

азербайджан

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, сша, сергей лавров, евросоюз, оон