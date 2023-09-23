https://ria.ru/20230923/lavrov-1898239564.html
ЕС и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ, заявил Лавров
ЕС и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
ЕС и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ, заявил Лавров
ЕС и США привносят дестабилизацию на Южный Кавказ, пытаясь навязать свои "посреднические услуги" Армении и Азербайджану, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:25
2023-09-23T19:25
2023-09-23T19:25
в мире
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ООН, 23 сен - РИА Новости. ЕС и США привносят дестабилизацию на Южный Кавказ, пытаясь навязать свои "посреднические услуги" Армении и Азербайджану, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "Сейчас Брюссель навязывает свои "посреднические услуги" Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ", - сказал Лавров, выступая с трибуны ГА ООН.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898236752.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, сша, сергей лавров, евросоюз, оон
В мире, Армения, Азербайджан, США, Сергей Лавров, Евросоюз, ООН
ЕС и США несут дестабилизацию на Южный Кавказ, заявил Лавров
Лавров: ЕС и США дестабилизируют Южный Кавказ, пытаясь навязать "посредничество"