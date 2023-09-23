https://ria.ru/20230923/lavrov-1898226493.html

Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН

Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 23.09.2023

Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:00

2023-09-23T19:00

2023-09-23T19:39

россия

сергей лавров

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898178724_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d22af963093c9bf29a9f5827a0b7fc37.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на Генеральной Ассамблее ООН.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция Лаврова на Генассамблее ООН Пресс-конференция Лаврова на Генассамблее ООН 2023-09-23T19:00 true PT72M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, сергей лавров, оон, видео