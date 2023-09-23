https://ria.ru/20230923/lavrov-1898226493.html
Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 23.09.2023
Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:00
2023-09-23T19:00
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россия
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на Генеральной Ассамблее ООН.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-конференция Лаврова на Генассамблее ООН
Пресс-конференция Лаврова на Генассамблее ООН
2023-09-23T19:00
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PT72M59S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, оон, видео
Россия, Сергей Лавров, ООН
Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на Генеральной Ассамблее ООН.
2023-09-23T19:00
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PT72M59S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на Генеральной Ассамблее ООН.