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Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 23.09.2023
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19:00 23.09.2023 (обновлено: 19:39 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898226493.html
Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 23.09.2023
Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 23.09.2023
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на Генеральной Ассамблее ООН.
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Пресс-конференция Лаврова на Генассамблее ООН
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россия, сергей лавров, оон, видео
Россия, Сергей Лавров, ООН
Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на Генеральной Ассамблее ООН.
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Пресс-конференция Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов на Генеральной Ассамблее ООН.
 
РоссияСергей ЛавровООН
 
 
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