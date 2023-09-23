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Выступление Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 23.09.2023
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18:05 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898226265.html
Выступление Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
Выступление Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 23.09.2023
Выступление Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:05
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россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее ООН.
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Выступление Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
Выступление Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
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россия, сергей лавров, оон, видео
Россия, Сергей Лавров, ООН
Выступление Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее ООН.
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Выступление Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее ООН.
 
РоссияСергей ЛавровООН
 
 
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