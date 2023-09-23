https://ria.ru/20230923/kontrol-1898251624.html

ФРГ хочет ввести пограничный контроль на границах с Польшей и Чехией

ФРГ хочет ввести пограничный контроль на границах с Польшей и Чехией - РИА Новости, 23.09.2023

ФРГ хочет ввести пограничный контроль на границах с Польшей и Чехией

Германия планирует усилить контроль на границах с Польшей и Чехией из-за миграционного кризиса, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью Welt... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:43

2023-09-23T20:43

2023-09-23T22:00

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польша

чехия

германия

олаф шольц

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. Германия планирует усилить контроль на границах с Польшей и Чехией из-за миграционного кризиса, сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью Welt am Sonntag."Подобный дополнительный контроль должен сопровождаться наблюдением за всей приграничной территорией посредством выборочного досмотра", — заявила глава ведомства.Фезер предложила усилить меры по надсмотру за транзитом мигрантов на границах с этими странами. Кроме того, она высказалась за то, чтобы немецкие пограничники могли действовать на территории Чехии. С подобным заявлением выступил в субботу и канцлер Германии Олаф Шольц, который не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше.В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Варшаве с требованием прокомментировать информацию, согласно которой польские власти долгое время выдавали визы за взятки.В Польше начали расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении несколько сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.

https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html

https://ria.ru/20230829/migranty-1892889303.html

польша

чехия

германия

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в мире, польша, чехия, германия, олаф шольц, еврокомиссия