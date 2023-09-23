https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html
В Крыму заявили, что стратегия Киева по контрнаступлению не сработала
В Крыму заявили, что стратегия Киева по контрнаступлению не сработала - РИА Новости, 23.09.2023
В Крыму заявили, что стратегия Киева по контрнаступлению не сработала
Стратегия, согласно которой Украина должна была улучшить свои позиции в результате заранее "распиаренного" "контрнаступления", не сработала, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T11:38
2023-09-23T11:38
2023-09-23T11:38
специальная военная операция на украине
республика крым
владимир константинов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Стратегия, согласно которой Украина должна была улучшить свои позиции в результате заранее "распиаренного" "контрнаступления", не сработала, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Стратегия, согласно которой Украина должна была существенно улучшить свои позиции в результате заранее распиаренного "контрнаступления", очевидно, не сработала. Думаю, уже всем понятно, что в рамках этой стратегии не будет какого-то зримого успеха, который им можно было бы выдать за победу. Для них это плохая история", - сказал Константинов. По его словам, сейчас у кураторов Зеленского идёт процесс переосмысления происходящего и выработка плана дальнейших действий. "На фоне общей утомленности от украинского кризиса, обострения внутриполитических, межрегиональных и глобальных проблем затягивание конфликта должно иметь какой-то смысл, какую-то позитивную для Запада перспективу. Думаю, прямо сейчас у Запада новой стратегии еще нет. Вот и возникает стратегическая пауза", - подчеркнул Константинов. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898156745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, владимир константинов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Украина
В Крыму заявили, что стратегия Киева по контрнаступлению не сработала
Константинов: распиаренная стратегия контрнаступления Украины не сработала
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Стратегия, согласно которой Украина должна была улучшить свои позиции в результате заранее "распиаренного" "контрнаступления", не сработала, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Стратегия, согласно которой Украина должна была существенно улучшить свои позиции в результате заранее распиаренного "контрнаступления", очевидно, не сработала. Думаю, уже всем понятно, что в рамках этой стратегии не будет какого-то зримого успеха, который им можно было бы выдать за победу. Для них это плохая история", - сказал Константинов.
По его словам, сейчас у кураторов Зеленского идёт процесс переосмысления происходящего и выработка плана дальнейших действий.
"На фоне общей утомленности от украинского кризиса, обострения внутриполитических, межрегиональных и глобальных проблем затягивание конфликта должно иметь какой-то смысл, какую-то позитивную для Запада перспективу. Думаю, прямо сейчас у Запада новой стратегии еще нет. Вот и возникает стратегическая пауза", - подчеркнул Константинов.
США отправляют на Украину убийственную помощь
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу
, ВСУ
не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США
констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Западные СМИ неоднократно отмечали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Как сообщал телеканал CNN, на Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. Газета Washington Post писала, что у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления.
Генерал ВСУ назвал минимальную цель для "успеха" контрнаступления