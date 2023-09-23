https://ria.ru/20230923/kherson-1898164931.html

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне - РИА Новости, 23.09.2023

На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что объекты критической... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:40

2023-09-23T08:40

2023-09-23T09:28

специальная военная операция на украине

херсон

украина

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что объекты критической инфраструктуры повреждены в Херсоне в результате взрывов. "Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, территорию элеватора в Бериславском районе (в Херсоне - ред.)", - написал Прокудин.В ночь на субботу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины. Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели". Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Днепропетровск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.

https://ria.ru/20230923/dnepropetrovsk-1898162493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, украина