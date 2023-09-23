На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне
На Украине заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне
Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что объекты критической инфраструктуры повреждены в Херсоне в результате взрывов.
"Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, территорию элеватора в Бериславском районе (в Херсоне - ред.)", - написал Прокудин.
В ночь на субботу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины. Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели". Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Днепропетровск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.