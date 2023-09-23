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В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере - РИА Новости, 23.09.2023
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19:12 23.09.2023 (обновлено: 19:22 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/kater-1898236878.html
В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере
В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере - РИА Новости, 23.09.2023
В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере
Семь туристов пострадали во время прогулки на катере на Чиркейском водохранилище в Дагестане, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:12
2023-09-23T19:22
буйнакский район
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МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Семь туристов пострадали во время прогулки на катере на Чиркейском водохранилище в Дагестане, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. "Сегодня, примерно в 12 часов, в дежурную часть полиции Буйнакского района поступило сообщение о том, что во время водной прогулки на Чиркейском водохранилище пострадали семь человек. По предварительной информации, катер с туристами зашел на мелководье, в результате чего судно сильно потрясло. Сориентировавшись, водитель катера доплыл до берега, однако избежать последствий не удалось", – говорится в сообщении. По данным регионального МВД, пострадавшие обратились в медучреждения с различными травмами.
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буйнакский район
Буйнакский район
В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере

В Дагестане 7 туристов пострадали во время прогулки на катере на водохранилище

© Фото : МВД по Республике Дагестан/TelegramЧиркейское водохранилище в Дагестане
Чиркейское водохранилище в Дагестане - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : МВД по Республике Дагестан/Telegram
Чиркейское водохранилище в Дагестане
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Семь туристов пострадали во время прогулки на катере на Чиркейском водохранилище в Дагестане, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики.
«
"Сегодня, примерно в 12 часов, в дежурную часть полиции Буйнакского района поступило сообщение о том, что во время водной прогулки на Чиркейском водохранилище пострадали семь человек. По предварительной информации, катер с туристами зашел на мелководье, в результате чего судно сильно потрясло. Сориентировавшись, водитель катера доплыл до берега, однако избежать последствий не удалось", – говорится в сообщении.
По данным регионального МВД, пострадавшие обратились в медучреждения с различными травмами.
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