https://ria.ru/20230923/kater-1898236878.html

В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере

В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере - РИА Новости, 23.09.2023

В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере

Семь туристов пострадали во время прогулки на катере на Чиркейском водохранилище в Дагестане, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:12

2023-09-23T19:12

2023-09-23T19:22

буйнакский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898238389_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_faf352aec0b543f9ffee4907d573e024.jpg

МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Семь туристов пострадали во время прогулки на катере на Чиркейском водохранилище в Дагестане, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. "Сегодня, примерно в 12 часов, в дежурную часть полиции Буйнакского района поступило сообщение о том, что во время водной прогулки на Чиркейском водохранилище пострадали семь человек. По предварительной информации, катер с туристами зашел на мелководье, в результате чего судно сильно потрясло. Сориентировавшись, водитель катера доплыл до берега, однако избежать последствий не удалось", – говорится в сообщении. По данным регионального МВД, пострадавшие обратились в медучреждения с различными травмами.

https://ria.ru/20230904/devochka-1894108110.html

буйнакский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буйнакский район