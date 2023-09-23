https://ria.ru/20230923/kater-1898236878.html
В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере
В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере - РИА Новости, 23.09.2023
В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере
Семь туристов пострадали во время прогулки на катере на Чиркейском водохранилище в Дагестане, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:12
2023-09-23T19:12
2023-09-23T19:22
буйнакский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898238389_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_faf352aec0b543f9ffee4907d573e024.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Семь туристов пострадали во время прогулки на катере на Чиркейском водохранилище в Дагестане, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. "Сегодня, примерно в 12 часов, в дежурную часть полиции Буйнакского района поступило сообщение о том, что во время водной прогулки на Чиркейском водохранилище пострадали семь человек. По предварительной информации, катер с туристами зашел на мелководье, в результате чего судно сильно потрясло. Сориентировавшись, водитель катера доплыл до берега, однако избежать последствий не удалось", – говорится в сообщении. По данным регионального МВД, пострадавшие обратились в медучреждения с различными травмами.
https://ria.ru/20230904/devochka-1894108110.html
буйнакский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898238389_211:0:1171:720_1920x0_80_0_0_960c4758cf4129b849d376a1f5b104f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буйнакский район
В Дагестане семь туристов пострадали во время прогулки на катере
В Дагестане 7 туристов пострадали во время прогулки на катере на водохранилище