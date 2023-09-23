https://ria.ru/20230923/izrail-1898259984.html

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 23.09.2023

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 38-й раз... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T21:48

2023-09-23T21:48

2023-09-23T21:48

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тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. В Израиле продолжаются общенациональные протесты из-за продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, десятки тысяч протестующих в 38-й раз вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. В эту субботу организаторы протестов по традиции анонсировали проведение акций в десятках мест по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось более 110 тысяч человек. Самые массовые демонстрации против судебной реформы в Тель-Авиве собирали ранее до 200 тысяч протестующих. Сегодняшняя акция протеста прошла под лозунгом "диктатуре нет прощения" в свете приближения важнейшей даты иудейского календаря - Судного дня (Йом Кипур), который, согласно традиции, является Днем искупления и прощения. В 2023 году Йом Кипур начинается с вечера 24 сентября за несколько минут до захода солнца и заканчивается ночью 25 сентября. На этой неделе по мере усугубления конституционного кризиса в Израиле протесты против правительства Нетаньяху проходили также и в США во время визита премьера на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. В частности, тысячи протестующих собирались в Нью-Йорке во время встречи Нетаньяху с президентом США Джо Байденом и во время речи премьера в ООН. Либеральная общественность Израиля осталась недовольна тем фактом, что Нетаньяху во время выступления с трибуны ООН проигнорировал тему судебной реформы, которая фактически расколола израильское общество пополам. Район протестной акции в Тель-Авиве, где расположен комплекс правительственных зданий, был полностью блокирован для движения. Улицу Каплан и близлежащие дороги и перекрестки заполнили протестующие. На месте дежурили полиция и медики. Участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами. Правительство Нетаньяху в течение 38 недель сталкивается с беспрецедентными по масштабу протестами против проводимой им реформы юридической системы страны. В некоторые дни, по оценкам организаторов протестных акций, на улицы израильских городов выходили до полумиллиона человек, что является весьма значительной цифрой для страны, население которой не превышает десяти миллионов. Акции протеста зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, арестами, блокировкой автомагистралей, транспортных путей и даже аэропорта. Правительство утверждает, что реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти, так как Верховный суд страны в некоторых ситуациях имеет полномочия по отмене законов и решений исполнительной и законодательной власти. В июле парламент страны (кнессет) принял один из ключевых законов в рамках реформы - закон по отмене фактора разумности. Этот закон лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, сочтенные "выходящими за рамки разумного". Закон был принят при полном бойкоте оппозиции и в условиях массовых протестов по всей стране. В сентябре Верховный суд провел слушания по поводу правомерности этого закона, однако дата окончательного вердикта пока неизвестна. Сторонники реформы заявляют, что отмена "стандарта разумности" необходима, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан. Противники закона утверждают, что он затруднит вмешательство Верховного суда в ситуации, когда выборные должностные лица принимают произвольные, радикальные или коррупционные решения. Противники реформы также уверены, что она подорвет демократический характер Государства Израиль.

https://ria.ru/20230724/israel-1886055864.html

https://ria.ru/20230719/razgon-1884972503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тель-авив, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, оон, генеральная ассамблея оон, протесты против судебной реформы в израиле