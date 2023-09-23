Правительство Италии определило порядок похорон Наполитано
Правительство Италии определило порядок госпохорон экс-президента Наполитано
Джорджо Наполитано. Архивное фото
РИМ, 23 сен - РИА Новости. Правительство Италии определило порядок и сроки проведения гражданской панихиды и государственных похорон бывшего президента республики Джорджо Наполитано, сообщил в субботу вечером правительственный Дворец Киджи.
Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в пятницу на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом Итальянской республики, который был переизбран на второй срок.
Гражданская панихида по Наполитано состоится в здании Сената республики в воскресенье и понедельник. Светская церемония государственных похорон бывшего главы государства начнется во вторник в 11.30 (12.30 мск) в зале заседаний Палаты депутатов, которую Наполитано возглавлял в 1992-1994 годах. Прямую трансляцию похорон будет осуществлять главный канал итальянского гостелевидения Rai 1. Траурную церемонию желающие смогут увидеть также на огромных видеоэкранах, которые будут установлены в этот день на площади Парламента в Риме.
Ранее секретарь Совмина Альфредо Мантовано издал распоряжение, в соответствии с которым были приспущены итальянские и европейские флаги на всех общественных зданиях на Апеннинах, а также в дипломатических и консульских представительствах страны за рубежом. В день проведения государственных похорон в Италии будет объявлен национальный траур.
Соболезнования в связи с кончиной Наполитано выразили президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони, представители ведущих политических сил страны. Скорбь по случаю его смерти выразил папа Римский Франциск. Послание с глубокими соболезнованиями в связи с кончиной экс-президента направил Маттарелле президент России Владимир Путин.