https://ria.ru/20230923/italiya-1898257905.html

Правительство Италии определило порядок похорон Наполитано

Правительство Италии определило порядок похорон Наполитано - РИА Новости, 23.09.2023

Правительство Италии определило порядок похорон Наполитано

Правительство Италии определило порядок и сроки проведения гражданской панихиды и государственных похорон бывшего президента республики Джорджо Наполитано,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T21:21

2023-09-23T21:21

2023-09-23T21:21

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РИМ, 23 сен - РИА Новости. Правительство Италии определило порядок и сроки проведения гражданской панихиды и государственных похорон бывшего президента республики Джорджо Наполитано, сообщил в субботу вечером правительственный Дворец Киджи. Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в пятницу на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом Итальянской республики, который был переизбран на второй срок. Гражданская панихида по Наполитано состоится в здании Сената республики в воскресенье и понедельник. Светская церемония государственных похорон бывшего главы государства начнется во вторник в 11.30 (12.30 мск) в зале заседаний Палаты депутатов, которую Наполитано возглавлял в 1992-1994 годах. Прямую трансляцию похорон будет осуществлять главный канал итальянского гостелевидения Rai 1. Траурную церемонию желающие смогут увидеть также на огромных видеоэкранах, которые будут установлены в этот день на площади Парламента в Риме. Ранее секретарь Совмина Альфредо Мантовано издал распоряжение, в соответствии с которым были приспущены итальянские и европейские флаги на всех общественных зданиях на Апеннинах, а также в дипломатических и консульских представительствах страны за рубежом. В день проведения государственных похорон в Италии будет объявлен национальный траур. Соболезнования в связи с кончиной Наполитано выразили президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони, представители ведущих политических сил страны. Скорбь по случаю его смерти выразил папа Римский Франциск. Послание с глубокими соболезнованиями в связи с кончиной экс-президента направил Маттарелле президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20230923/napolitano-1898188602.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, рим, россия, джорджо наполитано, серджо маттарелла, джорджа мелони