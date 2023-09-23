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Лавров: Москва надеется, что Армения связывает свою историю с Россией
Лавров: Москва надеется, что Армения связывает свою историю с Россией - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров: Москва надеется, что Армения связывает свою историю с Россией
Москва надеется, что армянский народ связывает свою историю с Россией, а не с "теми, кто приезжает из-за океана", заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:20
2023-09-23T20:20
2023-09-23T20:20
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Москва надеется, что армянский народ связывает свою историю с Россией, а не с "теми, кто приезжает из-за океана", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "У нас есть устойчивое убеждение, что армянский народ помнит нашу общую историю и свою историю связывает с Россией и другими дружественными странами, прежде всего, странами этого региона, а не с теми, кто приезжает из-за океана", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам 78-ой сессии Генассамблеи ООН. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В мире, Россия, Сергей Лавров, Армения, Москва, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Лавров: Москва надеется, что Армения связывает свою историю с Россией
Лавров: Москва надеется, что армянский народ связывает свою историю с Россией