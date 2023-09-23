В Москве отметили праздник, посвященный Ганеше
Московские индуисты отметили праздник, посвященный Ганеше
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московские индуисты отметили праздник, посвященный Ганеше, его организатором выступил индийский культурно-национальный центр "СИТА".
Ганеша – божество с головой слона – индуистский бог мудрости и благополучия. Считается, что он приносит удачу, устраняет препятствия, покровительствует наукам, искусствам, письму и учености, очищает дурную карму. Празднование длилось с 19 по 23 сентября. Все эти дни перед статуей Ганеши проводили особые ритуалы: читали мантры и молитвы, предлагали божеству подношения, совершали омовение статуи. Все это сопровождалось красочными концертами, выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов. В праздновании принимали активное участие члены индийской диаспоры в Москве, рассказал РИА Новости специально приехавший из Мумбаи пандит Судеш Балу.
"Это индийские студенты, бизнесмены, домохозяйки, дети. Мы начали проводить этот праздник в Москве в 2015 году и сегодня отмечаем его в девятый раз", - сказал он.
"Ганеша Чатуртхи" - один из самых зрелищных фестивалей в Индии. Он длится 10 дней и заканчивается в полнолуние грандиозным шествием со статуями Ганеши, украшенными цветами и гирляндами. По традиции, кульминацией фестиваля является "Ганеша висарджан" или "погружение Ганеши", в ходе которого изображение божества погружается в водоемы.