Рейтинг@Mail.ru
В Москве отметили праздник, посвященный Ганеше - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:30 23.09.2023 (обновлено: 18:58 24.09.2023)
https://ria.ru/20230923/induisty-1898360504.html
В Москве отметили праздник, посвященный Ганеше
В Москве отметили праздник, посвященный Ганеше - РИА Новости, 24.09.2023
В Москве отметили праздник, посвященный Ганеше
Московские индуисты отметили праздник, посвященный Ганеше, его организатором выступил индийский культурно-национальный центр "СИТА". РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T13:30
2023-09-24T18:58
культура
москва
мумбаи
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898359987_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb09804513e886f7188ee37a735c1a75.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московские индуисты отметили праздник, посвященный Ганеше, его организатором выступил индийский культурно-национальный центр "СИТА". Ганеша – божество с головой слона – индуистский бог мудрости и благополучия. Считается, что он приносит удачу, устраняет препятствия, покровительствует наукам, искусствам, письму и учености, очищает дурную карму. Празднование длилось с 19 по 23 сентября. Все эти дни перед статуей Ганеши проводили особые ритуалы: читали мантры и молитвы, предлагали божеству подношения, совершали омовение статуи. Все это сопровождалось красочными концертами, выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов. В праздновании принимали активное участие члены индийской диаспоры в Москве, рассказал РИА Новости специально приехавший из Мумбаи пандит Судеш Балу. "Это индийские студенты, бизнесмены, домохозяйки, дети. Мы начали проводить этот праздник в Москве в 2015 году и сегодня отмечаем его в девятый раз", - сказал он. "Ганеша Чатуртхи" - один из самых зрелищных фестивалей в Индии. Он длится 10 дней и заканчивается в полнолуние грандиозным шествием со статуями Ганеши, украшенными цветами и гирляндами. По традиции, кульминацией фестиваля является "Ганеша висарджан" или "погружение Ганеши", в ходе которого изображение божества погружается в водоемы.
https://ria.ru/20230917/dzhaz-1896869525.html
москва
мумбаи
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898359987_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8b05e72ffc94d41cb24d271bd56cdccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мумбаи, индия
Культура, Москва, Мумбаи, Индия
В Москве отметили праздник, посвященный Ганеше

Московские индуисты отметили праздник, посвященный Ганеше

© Фото из соцсетейФестиваль "Ганеша Чатуртхи" в центре индийской культуры "Сита"
Фестиваль Ганеша Чатуртхи в центре индийской культуры Сита
© Фото из соцсетей
Фестиваль "Ганеша Чатуртхи" в центре индийской культуры "Сита"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московские индуисты отметили праздник, посвященный Ганеше, его организатором выступил индийский культурно-национальный центр "СИТА".
Ганеша – божество с головой слона – индуистский бог мудрости и благополучия. Считается, что он приносит удачу, устраняет препятствия, покровительствует наукам, искусствам, письму и учености, очищает дурную карму. Празднование длилось с 19 по 23 сентября. Все эти дни перед статуей Ганеши проводили особые ритуалы: читали мантры и молитвы, предлагали божеству подношения, совершали омовение статуи. Все это сопровождалось красочными концертами, выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов. В праздновании принимали активное участие члены индийской диаспоры в Москве, рассказал РИА Новости специально приехавший из Мумбаи пандит Судеш Балу.
"Это индийские студенты, бизнесмены, домохозяйки, дети. Мы начали проводить этот праздник в Москве в 2015 году и сегодня отмечаем его в девятый раз", - сказал он.
"Ганеша Чатуртхи" - один из самых зрелищных фестивалей в Индии. Он длится 10 дней и заканчивается в полнолуние грандиозным шествием со статуями Ганеши, украшенными цветами и гирляндами. По традиции, кульминацией фестиваля является "Ганеша висарджан" или "погружение Ганеши", в ходе которого изображение божества погружается в водоемы.
Jazz Festival 2023 - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Недельный фестиваль джаза в Сочи завершился гала-концертом
17 сентября, 23:39
 
КультураМоскваМумбаиИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала