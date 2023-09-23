https://ria.ru/20230923/induisty-1898360504.html

В Москве отметили праздник, посвященный Ганеше

В Москве отметили праздник, посвященный Ганеше - РИА Новости, 24.09.2023

В Москве отметили праздник, посвященный Ганеше

Московские индуисты отметили праздник, посвященный Ганеше, его организатором выступил индийский культурно-национальный центр "СИТА". РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-23T13:30

2023-09-23T13:30

2023-09-24T18:58

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москва

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индия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московские индуисты отметили праздник, посвященный Ганеше, его организатором выступил индийский культурно-национальный центр "СИТА". Ганеша – божество с головой слона – индуистский бог мудрости и благополучия. Считается, что он приносит удачу, устраняет препятствия, покровительствует наукам, искусствам, письму и учености, очищает дурную карму. Празднование длилось с 19 по 23 сентября. Все эти дни перед статуей Ганеши проводили особые ритуалы: читали мантры и молитвы, предлагали божеству подношения, совершали омовение статуи. Все это сопровождалось красочными концертами, выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов. В праздновании принимали активное участие члены индийской диаспоры в Москве, рассказал РИА Новости специально приехавший из Мумбаи пандит Судеш Балу. "Это индийские студенты, бизнесмены, домохозяйки, дети. Мы начали проводить этот праздник в Москве в 2015 году и сегодня отмечаем его в девятый раз", - сказал он. "Ганеша Чатуртхи" - один из самых зрелищных фестивалей в Индии. Он длится 10 дней и заканчивается в полнолуние грандиозным шествием со статуями Ганеши, украшенными цветами и гирляндами. По традиции, кульминацией фестиваля является "Ганеша висарджан" или "погружение Ганеши", в ходе которого изображение божества погружается в водоемы.

https://ria.ru/20230917/dzhaz-1896869525.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, мумбаи, индия