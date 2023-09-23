https://ria.ru/20230923/inauguratsiya-1898267678.html

В Луганске прошла инаугурация Пасечника, избранного главой ЛНР

В Луганске прошла инаугурация Пасечника, избранного главой ЛНР - РИА Новости, 23.09.2023

В Луганске прошла инаугурация Пасечника, избранного главой ЛНР

Инаугурация Леонида Пасечника, избранного главой ЛНР, прошла в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T23:26

2023-09-23T23:26

2023-09-23T23:55

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

сергей кириенко

луганск

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Инаугурация Леонида Пасечника, избранного главой ЛНР, прошла в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Ранее депутаты Народного совета ЛНР единогласно избрали Пасечника на должность главы республики. Мероприятие состоялось в центральном колонном зале Луганска. На церемонии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, представители власти, избиркома ЛНР и другие почетные гости. "Клянусь при осуществлении полномочий главы Луганской Народной Республики верно служить народу Луганской Народной Республики, соблюдать конституцию Российской федерации и федеральные законы, Конституцию Луганской Народной Республики и законы Луганской Народной Республики, уважать и обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина. Исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации. С честью выполнять высокие обязанности главы Луганской Народной Республики", - сказал Пасечник на церемонии. В качестве подарка Кириенко вручил Пасечнику привезенное специальное издание Конституции Российской Федерации. "У Луганской Народной Республики великое прошлое, достойное настоящее и - благодаря вашей работе, всей вашей большой команды - уверен, что не менее великое будущее. Я хочу пожелать вам успехов", - сказал Кириенко.

https://ria.ru/20230922/sokol-1897930034.html

https://ria.ru/20230923/pasechnik-1894620992.html

луганская народная республика

россия

луганск

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луганская народная республика, россия, леонид пасечник, сергей кириенко, луганск