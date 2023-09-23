https://ria.ru/20230923/gorlovka-1898163315.html

ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 23.09.2023

ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска в 07.35 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:23

2023-09-23T08:23

2023-09-23T08:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска в 07.35 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.Кроме того, представительство сообщило, что в 08.15 по Никитскому району Горловки было также выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230923/ukraina-1898156525.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия