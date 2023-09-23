https://ria.ru/20230923/godovschina-1898203515.html

Эксперт назвал подходящий момент для начала разрешения кризиса на Украине

Эксперт назвал подходящий момент для начала разрешения кризиса на Украине - РИА Новости, 23.09.2023

Эксперт назвал подходящий момент для начала разрешения кризиса на Украине

Военная поддержка США и Европой Украины сталкивается с растущими сомнениями, на фоне выборов президента США вторая годовщина украинского кризиса может стать... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T14:36

2023-09-23T14:36

2023-09-23T14:36

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ли хуэй

китай

сша

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ПЕКИН, 23 сен - РИА Новости. Военная поддержка США и Европой Украины сталкивается с растущими сомнениями, на фоне выборов президента США вторая годовщина украинского кризиса может стать подходящим моментом для начала урегулирования, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. По словам эксперта, стороны устали и стремятся к смягчению конфликта и достижению политического решения. "Военная поддержка США и Европой Украины также все больше сталкивается с растущими сомнениями и сопротивлением", - сказал Ван Цзайбан. Эксперт подчеркнул, что в следующем году на фоне президентских выборов в США администрация Джо Байдена может условно согласиться с усилиями соответствующих стран по содействию политическому урегулированию. По его мнению, вторая годовщина "должна стать подходящим моментом для достижения прекращения огня и начала политического урегулирования". Ван Цзайбан отметил, что Китай может внести свой вклад в политическое урегулирование украинского кризиса, как ранее он сделал на Ближнем Востоке. По словам эксперта, "нет особых сомнений" в том, сможет ли Китай "предоставить площадку для переговоров и другие удобства для политического урегулирования". Китай, по мнению эксперта, также сможет сыграть "уникальную роль" в послевоенном восстановлении Украины. Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая этого года спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230915/lavrov-1896474067.html

https://ria.ru/20230823/putin-1891732565.html

https://ria.ru/20230923/pomosch-1898197264.html

украина

китай

сша

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в мире, украина, джо байден, ли хуэй, китай, сша, цены на нефть