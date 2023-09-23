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В Москве пройдет фестиваль финансовой грамотности - РИА Новости, 23.09.2023
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00:56 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/festival-1898147061.html
В Москве пройдет фестиваль финансовой грамотности
В Москве пройдет фестиваль финансовой грамотности - РИА Новости, 23.09.2023
В Москве пройдет фестиваль финансовой грамотности
Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в Москве 23 сентября, будут работать более 130 площадок, на которых горожане смогут... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T00:56
2023-09-23T00:56
москино
высшая школа экономики (вшэ)
москва
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в Москве 23 сентября, будут работать более 130 площадок, на которых горожане смогут поучаствовать в различных мероприятиях, а также узнать много нового об эффективном управлении личными финансами и обеспечении безопасности в этой сфере. В этом году центральной площадкой фестиваля станет Московский центр качества образования. Там пройдут лекции, деловые игры, будет организована выставка Банка России. Все желающие смогут принять участие в командном квизе по финансовой грамотности. Еще одной площадкой для молодежи и экономически активного населения станет Университет Правительства Москвы. На площадке пройдут мастер-классы по финансовой психологии и налогообложению самозанятых граждан. Посетители смогут поиграть в настольные игры, посоревноваться в квизе. Кроме того, организаторы помогут измерить личный уровень финансовой грамотности: на портале "Открытый бюджет города Москвы" с 23 сентября можно будет пройти финансовый чекап. По результатам теста каждый получит на электронную почту набор персональных рекомендаций и сможет самостоятельно построить план дальнейшего просвещения в этой сфере. Впервые в рамках фестиваля совместно с сетью кинотеатров "Москино" пройдет финансовый кинолекторий "Берегись автомобиля. Уроки финансовой грамотности от киногероев". Вместе с экспертом участники проанализируют финансовое поведение героев картины и узнают, как выбрать страховой продукт, какие расходы необходимо учитывать при покупке автомобиля, кто такие самозанятые и всегда ли благотворительность приносит пользу. Еще одной площадкой фестиваля станет павильон "Умный город" на ВДНХ. Здесь пройдут мероприятия для юных предпринимателей. Главным событием станет презентация третьего сезона общественного просветительского проекта "Mos. МШУ", направленного на поддержку и развитие молодежного предпринимательства среди учащихся московских школ и колледжей. Ребята смогут пообщаться с наставниками и резидентами этого проекта, познакомиться с успешными кейсами, узнают о финансовом планировании и наиболее распространенных ошибках, с которыми сталкиваются начинающие бизнесмены. Участников ждет погружение в тему предпринимательства, знакомство с новыми профессиями, трендами и рынками будущего. В этом году к просветительскому марафону присоединятся семь высших учебных заведений, среди которых Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Каждый из вузов подготовил разнообразную образовательную программу, причем не только для студентов и преподавателей. Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры проходит в столице ежегодно с 2017 года. В 2022 году его участниками стали свыше 230 тысяч человек. В этом году участие в мероприятиях бесплатное.
https://ria.ru/20230818/psb-1890783522.html
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москино, высшая школа экономики (вшэ), москва
Москино, Высшая школа экономики (ВШЭ), Москва
В Москве пройдет фестиваль финансовой грамотности

В Москве 23 сентября пройдет фестиваль финансовой грамотности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожий на Садовническом мосту в Москве
Прохожий на Садовническом мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожий на Садовническом мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры пройдет в Москве 23 сентября, будут работать более 130 площадок, на которых горожане смогут поучаствовать в различных мероприятиях, а также узнать много нового об эффективном управлении личными финансами и обеспечении безопасности в этой сфере.
В этом году центральной площадкой фестиваля станет Московский центр качества образования. Там пройдут лекции, деловые игры, будет организована выставка Банка России. Все желающие смогут принять участие в командном квизе по финансовой грамотности.
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Еще одной площадкой для молодежи и экономически активного населения станет Университет Правительства Москвы. На площадке пройдут мастер-классы по финансовой психологии и налогообложению самозанятых граждан. Посетители смогут поиграть в настольные игры, посоревноваться в квизе. Кроме того, организаторы помогут измерить личный уровень финансовой грамотности: на портале "Открытый бюджет города Москвы" с 23 сентября можно будет пройти финансовый чекап. По результатам теста каждый получит на электронную почту набор персональных рекомендаций и сможет самостоятельно построить план дальнейшего просвещения в этой сфере.
Впервые в рамках фестиваля совместно с сетью кинотеатров "Москино" пройдет финансовый кинолекторий "Берегись автомобиля. Уроки финансовой грамотности от киногероев". Вместе с экспертом участники проанализируют финансовое поведение героев картины и узнают, как выбрать страховой продукт, какие расходы необходимо учитывать при покупке автомобиля, кто такие самозанятые и всегда ли благотворительность приносит пользу.
Еще одной площадкой фестиваля станет павильон "Умный город" на ВДНХ. Здесь пройдут мероприятия для юных предпринимателей. Главным событием станет презентация третьего сезона общественного просветительского проекта "Mos. МШУ", направленного на поддержку и развитие молодежного предпринимательства среди учащихся московских школ и колледжей. Ребята смогут пообщаться с наставниками и резидентами этого проекта, познакомиться с успешными кейсами, узнают о финансовом планировании и наиболее распространенных ошибках, с которыми сталкиваются начинающие бизнесмены. Участников ждет погружение в тему предпринимательства, знакомство с новыми профессиями, трендами и рынками будущего.
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В этом году к просветительскому марафону присоединятся семь высших учебных заведений, среди которых Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Каждый из вузов подготовил разнообразную образовательную программу, причем не только для студентов и преподавателей.
Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры проходит в столице ежегодно с 2017 года. В 2022 году его участниками стали свыше 230 тысяч человек. В этом году участие в мероприятиях бесплатное.
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