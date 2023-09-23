Активист рассказал о фальсификации истории в Молдавии
Активист Петрович: власти Молдавии часто поддерживают фальсификацию истории
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Фальсификация истории происходит при попустительстве, но чаще по прямому приказу действующей власти в Молдавии, заявил глава поискового движения Молдавии и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.
Поисковик участвует в международном форуме "Народная дипломатия. Опыт и перспективы", проходящем в Алма-Ате. На нем он выступил с докладом о ситуации в сфере увековечения памяти героев Великой Отечественной войны и сохранения военно-исторического наследия.
"Героизация румыно-фашистских военнослужащих, вандализм в отношении памятников погибшим воинам Красной армии, откровенная фальсификация истории Великой Отечественной войны - основные отличительные черты текущего состояния дел. Все вышеперечисленное происходит при попустительстве, но чаще по прямому приказу действующей власти", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание на то, что ни в одной из стран СНГ власти "так издевательски не относятся к памяти павших", как в Молдавии. Но даже в такой сложной обстановке, по его словам, в республике продолжают действовать патриотические организации и группы, которые "считают своим долгом сохранить и донести историческую правду и не допустить возрождения нацизма".
В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.