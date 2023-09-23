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Активист рассказал о фальсификации истории в Молдавии - РИА Новости, 23.09.2023
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01:07 23.09.2023 (обновлено: 02:26 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/falsifikatsiya-1898147650.html
Активист рассказал о фальсификации истории в Молдавии
Активист рассказал о фальсификации истории в Молдавии - РИА Новости, 23.09.2023
Активист рассказал о фальсификации истории в Молдавии
Фальсификация истории происходит при попустительстве, но чаще по прямому приказу действующей власти в Молдавии, заявил глава поискового движения Молдавии и... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T01:07
2023-09-23T02:26
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Фальсификация истории происходит при попустительстве, но чаще по прямому приказу действующей власти в Молдавии, заявил глава поискового движения Молдавии и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. Поисковик участвует в международном форуме "Народная дипломатия. Опыт и перспективы", проходящем в Алма-Ате. На нем он выступил с докладом о ситуации в сфере увековечения памяти героев Великой Отечественной войны и сохранения военно-исторического наследия. "Героизация румыно-фашистских военнослужащих, вандализм в отношении памятников погибшим воинам Красной армии, откровенная фальсификация истории Великой Отечественной войны - основные отличительные черты текущего состояния дел. Все вышеперечисленное происходит при попустительстве, но чаще по прямому приказу действующей власти", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он обратил внимание на то, что ни в одной из стран СНГ власти "так издевательски не относятся к памяти павших", как в Молдавии. Но даже в такой сложной обстановке, по его словам, в республике продолжают действовать патриотические организации и группы, которые "считают своим долгом сохранить и донести историческую правду и не допустить возрождения нацизма". В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230922/moldaviya-1897968410.html
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молдавия, алма-ата, румыния, в мире, снг
Молдавия, Алма-Ата, Румыния, В мире, СНГ
Активист рассказал о фальсификации истории в Молдавии

Активист Петрович: власти Молдавии часто поддерживают фальсификацию истории

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Фальсификация истории происходит при попустительстве, но чаще по прямому приказу действующей власти в Молдавии, заявил глава поискового движения Молдавии и национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.
Поисковик участвует в международном форуме "Народная дипломатия. Опыт и перспективы", проходящем в Алма-Ате. На нем он выступил с докладом о ситуации в сфере увековечения памяти героев Великой Отечественной войны и сохранения военно-исторического наследия.
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"Героизация румыно-фашистских военнослужащих, вандализм в отношении памятников погибшим воинам Красной армии, откровенная фальсификация истории Великой Отечественной войны - основные отличительные черты текущего состояния дел. Все вышеперечисленное происходит при попустительстве, но чаще по прямому приказу действующей власти", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание на то, что ни в одной из стран СНГ власти "так издевательски не относятся к памяти павших", как в Молдавии. Но даже в такой сложной обстановке, по его словам, в республике продолжают действовать патриотические организации и группы, которые "считают своим долгом сохранить и донести историческую правду и не допустить возрождения нацизма".
В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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