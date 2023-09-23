https://ria.ru/20230923/evrosoyuz-1898237985.html

ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, пишут СМИ

ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023

ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, пишут СМИ

Евросоюз не планирует выходить из торговых отношений с Китаем, но ЕС должен защищать себя, если его открытостью злоупотребляют, приводит газета Financial Times... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:17

2023-09-23T19:17

2023-09-23T19:17

китай

шанхай

пекин

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Евросоюз не планирует выходить из торговых отношений с Китаем, но ЕС должен защищать себя, если его открытостью злоупотребляют, приводит газета Financial Times слова вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. "В отдельном выступлении на конференции Bund Summit в Шанхае в субботу утром Домбровскис заявил, что ЕС "не намерен отмежеваться" от Китая, но подтвердил свой подход по снижению рисков", - говорится в статье. Отмечается, что еврочиновник обратил внимание на торговый дисбаланс между ЕС и КНР и заявил, что блоку "необходимо защитить себя в ситуациях, когда его открытостью злоупотребляют" и что необходимо расширить доступ иностранных компаний на китайский рынок. Кроме того, в отдельном интервью изданию Домбровскис предупредил о новых проблемах в отношениях между ЕС и Китаем, имея в виду ужесточение мер по обеспечению национальной безопасности Китая, которое включает ограничения на потоки данных и закон о борьбе со шпионажем. Ранее министерство коммерции КНР сообщило о проведении торгово-экономический диалога высокого уровня ЕС-Китай в Пекине 25 сентября. Отмечалось, что в мероприятии примут участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

https://ria.ru/20230625/otnosheniya-1880359297.html

https://ria.ru/20230910/kitay-1895270108.html

китай

шанхай

пекин

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, шанхай, пекин, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, в мире