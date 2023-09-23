ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, пишут СМИ
FT: ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, но намерен себя защищать
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Евросоюз не планирует выходить из торговых отношений с Китаем, но ЕС должен защищать себя, если его открытостью злоупотребляют, приводит газета Financial Times слова вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
"В отдельном выступлении на конференции Bund Summit в Шанхае в субботу утром Домбровскис заявил, что ЕС "не намерен отмежеваться" от Китая, но подтвердил свой подход по снижению рисков", - говорится в статье.
Отмечается, что еврочиновник обратил внимание на торговый дисбаланс между ЕС и КНР и заявил, что блоку "необходимо защитить себя в ситуациях, когда его открытостью злоупотребляют" и что необходимо расширить доступ иностранных компаний на китайский рынок.
Кроме того, в отдельном интервью изданию Домбровскис предупредил о новых проблемах в отношениях между ЕС и Китаем, имея в виду ужесточение мер по обеспечению национальной безопасности Китая, которое включает ограничения на потоки данных и закон о борьбе со шпионажем.
Ранее министерство коммерции КНР сообщило о проведении торгово-экономический диалога высокого уровня ЕС-Китай в Пекине 25 сентября. Отмечалось, что в мероприятии примут участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.