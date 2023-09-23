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ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
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19:17 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/evrosoyuz-1898237985.html
ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, пишут СМИ
ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, пишут СМИ
Евросоюз не планирует выходить из торговых отношений с Китаем, но ЕС должен защищать себя, если его открытостью злоупотребляют, приводит газета Financial Times... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:17
2023-09-23T19:17
китай
шанхай
пекин
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Евросоюз не планирует выходить из торговых отношений с Китаем, но ЕС должен защищать себя, если его открытостью злоупотребляют, приводит газета Financial Times слова вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. "В отдельном выступлении на конференции Bund Summit в Шанхае в субботу утром Домбровскис заявил, что ЕС "не намерен отмежеваться" от Китая, но подтвердил свой подход по снижению рисков", - говорится в статье. Отмечается, что еврочиновник обратил внимание на торговый дисбаланс между ЕС и КНР и заявил, что блоку "необходимо защитить себя в ситуациях, когда его открытостью злоупотребляют" и что необходимо расширить доступ иностранных компаний на китайский рынок. Кроме того, в отдельном интервью изданию Домбровскис предупредил о новых проблемах в отношениях между ЕС и Китаем, имея в виду ужесточение мер по обеспечению национальной безопасности Китая, которое включает ограничения на потоки данных и закон о борьбе со шпионажем. Ранее министерство коммерции КНР сообщило о проведении торгово-экономический диалога высокого уровня ЕС-Китай в Пекине 25 сентября. Отмечалось, что в мероприятии примут участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
https://ria.ru/20230625/otnosheniya-1880359297.html
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китай, шанхай, пекин, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Китай, Шанхай, Пекин, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, пишут СМИ

FT: ЕС не хочет разрывать торговые отношения с Китаем, но намерен себя защищать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Евросоюз не планирует выходить из торговых отношений с Китаем, но ЕС должен защищать себя, если его открытостью злоупотребляют, приводит газета Financial Times слова вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
"В отдельном выступлении на конференции Bund Summit в Шанхае в субботу утром Домбровскис заявил, что ЕС "не намерен отмежеваться" от Китая, но подтвердил свой подход по снижению рисков", - говорится в статье.
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Отмечается, что еврочиновник обратил внимание на торговый дисбаланс между ЕС и КНР и заявил, что блоку "необходимо защитить себя в ситуациях, когда его открытостью злоупотребляют" и что необходимо расширить доступ иностранных компаний на китайский рынок.
Кроме того, в отдельном интервью изданию Домбровскис предупредил о новых проблемах в отношениях между ЕС и Китаем, имея в виду ужесточение мер по обеспечению национальной безопасности Китая, которое включает ограничения на потоки данных и закон о борьбе со шпионажем.
Ранее министерство коммерции КНР сообщило о проведении торгово-экономический диалога высокого уровня ЕС-Китай в Пекине 25 сентября. Отмечалось, что в мероприятии примут участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
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