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Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 23.09.2023
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09:25 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/epidsituatsiya-1898168162.html
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 23.09.2023
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах
Осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов России - в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР, избирательная кампания в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T09:25
2023-09-23T09:25
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов России - в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР, избирательная кампания в эпидемиологической плане тоже прошла спокойно, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов. Избирательная кампания тоже прошла очень спокойно в эпидемиологическом плане", - сказала Попова.
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россия
запорожская область
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, запорожская область, луганская народная республика
Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах

Попова: осложнений эпидемиологической ситуации нет ни в одном из новых регионов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов России - в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР, избирательная кампания в эпидемиологической плане тоже прошла спокойно, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов. Избирательная кампания тоже прошла очень спокойно в эпидемиологическом плане", - сказала Попова.
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗапорожская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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