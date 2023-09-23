https://ria.ru/20230923/epidsituatsiya-1898168162.html
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 23.09.2023
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах
Осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов России - в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР, избирательная кампания в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T09:25
2023-09-23T09:25
2023-09-23T09:25
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов России - в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР, избирательная кампания в эпидемиологической плане тоже прошла спокойно, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов. Избирательная кампания тоже прошла очень спокойно в эпидемиологическом плане", - сказала Попова.
https://ria.ru/20230923/podryv-1898159786.html
россия
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, запорожская область, луганская народная республика
Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика
Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах
Попова: осложнений эпидемиологической ситуации нет ни в одном из новых регионов