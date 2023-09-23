https://ria.ru/20230923/epidsituatsiya-1898168162.html

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 23.09.2023

Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в новых регионах

Осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов России - в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР, избирательная кампания в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T09:25

2023-09-23T09:25

2023-09-23T09:25

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

запорожская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов России - в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР, избирательная кампания в эпидемиологической плане тоже прошла спокойно, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "На сегодняшний день осложнений эпидситуации нет ни в одном из новых регионов. Избирательная кампания тоже прошла очень спокойно в эпидемиологическом плане", - сказала Попова.

https://ria.ru/20230923/podryv-1898159786.html

россия

запорожская область

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, запорожская область, луганская народная республика