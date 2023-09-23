СМИ: Борн отчитала главу крупной энергокомпании Франции за критику властей
Echos: Борн отчитала главу крупнейшей энергокомпании Франции за критику властей
© AP Photo / Ludovic MarinВыступление премьер-министра Франции Элизабет Борн
© AP Photo / Ludovic Marin
Выступление премьер-министра Франции Элизабет Борн . Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер Франции Элизабет Борн отчитала главу крупнейшей энергокомпании страны EDF Люка Ремона, который ранее критиковал власти из-за слишком низкой, по его мнению, оценки себестоимости электричества правительственным агентством, пишет газета Echos.
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"Люк Ремон, живо критикующий государство, которое раскрыло реальную себестоимость производство электричества атомными станциями EDF, по нашей информации, был вызван в резиденцию премьер-министра. Премьер-министр напомнила ему его миссию: работать над регулированием, которое бы обеспечивало цену продажи электроэнергии, близкую к себестоимости", - пишет газета.
Отмечается, что Ремон был вызван к премьер-министру после ожесточенного спора с главой генеральной дирекции по энергии и климату из-за публикации комиссии по регулированию энергетики. В правительстве охарактеризовали эту встречу как "чрезвычайно сердечную".
В отчете регулятора отрасли указано, что себестоимость электроэнергии, производимой атомными станциями EDF, на 2026-2030 годы составит 60,7 евро за мегаватт-час, что ниже оценки самой EDF и намного ниже цены продажи, которую требует гендиректор Ремон. Гендиректор EDF просит у властей разрешить EDF продавать электроэнергию корпоративным клиентам по цене 120 евро за мегаватт-час в рамках долгосрочных контрактов, пишет Echos.
По его мнению, такая цена необходима, что обеспечить инвестиции его компании в размере 25 миллиардов евро в год, в частности на возобновление строительства атомных реакторов, указывает газета.
Представители власти критикуют завышенные ожидания Ремона и указывают на то, что его предприятие на 100% принадлежит государству, отмечает издание. Ожидается, что в понедельник ясность в этот спор может внести президент страны Эммануэль Макрон.