https://ria.ru/20230923/energokompaniya-1898224180.html

СМИ: Борн отчитала главу крупной энергокомпании Франции за критику властей

СМИ: Борн отчитала главу крупной энергокомпании Франции за критику властей - РИА Новости, 23.09.2023

СМИ: Борн отчитала главу крупной энергокомпании Франции за критику властей

Премьер Франции Элизабет Борн отчитала главу крупнейшей энергокомпании страны EDF Люка Ремона, который ранее критиковал власти из-за слишком низкой, по его... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T17:34

2023-09-23T17:34

2023-09-23T17:34

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элизабет борн

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер Франции Элизабет Борн отчитала главу крупнейшей энергокомпании страны EDF Люка Ремона, который ранее критиковал власти из-за слишком низкой, по его мнению, оценки себестоимости электричества правительственным агентством, пишет газета Echos. "Люк Ремон, живо критикующий государство, которое раскрыло реальную себестоимость производство электричества атомными станциями EDF, по нашей информации, был вызван в резиденцию премьер-министра. Премьер-министр напомнила ему его миссию: работать над регулированием, которое бы обеспечивало цену продажи электроэнергии, близкую к себестоимости", - пишет газета. Отмечается, что Ремон был вызван к премьер-министру после ожесточенного спора с главой генеральной дирекции по энергии и климату из-за публикации комиссии по регулированию энергетики. В правительстве охарактеризовали эту встречу как "чрезвычайно сердечную". В отчете регулятора отрасли указано, что себестоимость электроэнергии, производимой атомными станциями EDF, на 2026-2030 годы составит 60,7 евро за мегаватт-час, что ниже оценки самой EDF и намного ниже цены продажи, которую требует гендиректор Ремон. Гендиректор EDF просит у властей разрешить EDF продавать электроэнергию корпоративным клиентам по цене 120 евро за мегаватт-час в рамках долгосрочных контрактов, пишет Echos. По его мнению, такая цена необходима, что обеспечить инвестиции его компании в размере 25 миллиардов евро в год, в частности на возобновление строительства атомных реакторов, указывает газета. Представители власти критикуют завышенные ожидания Ремона и указывают на то, что его предприятие на 100% принадлежит государству, отмечает издание. Ожидается, что в понедельник ясность в этот спор может внести президент страны Эммануэль Макрон.

https://ria.ru/20230921/zhurnalisty-1897771157.html

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цены на нефть, франция, элизабет борн, edf, эммануэль макрон