https://ria.ru/20230923/elektrichestvo-1898190484.html

Одессу и еще два региона Украины частично обесточило

Одессу и еще два региона Украины частично обесточило - РИА Новости, 23.09.2023

Одессу и еще два региона Украины частично обесточило

Часть потребителей в Сумской и Черниговской областях Украины остались частично без света из-за повреждений на линиях электропередачи, в Одессе из-за ремонта на... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T12:58

2023-09-23T12:58

2023-09-23T12:58

в мире

украина

одесса

черниговская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580174_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_d67a1fc10b8825559dfd3f86c81916ac.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Часть потребителей в Сумской и Черниговской областях Украины остались частично без света из-за повреждений на линиях электропередачи, в Одессе из-за ремонта на ТЭЦ обесточены порядка 28 тысяч жителей, сообщает министерство энергетики страны. "В Одессе проходят плановые работы на ТЭЦ - без света около 28 тысяч жителей. Планируется восстановление электричества до конца дня. В Сумской области энергетики восстановили две воздушные линии электропередачи 10 кВ, которые были повреждены из-за обстрелов. Всего по области остаются обесточенными около 3 тысяч потребителей в 54 населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго страны. Отмечается, что также частично обесточена Черниговская область Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230923/povrezhdenie-1898165085.html

украина

одесса

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесса, черниговская область