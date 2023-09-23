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Одессу и еще два региона Украины частично обесточило - РИА Новости, 23.09.2023
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12:58 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/elektrichestvo-1898190484.html
Одессу и еще два региона Украины частично обесточило
Одессу и еще два региона Украины частично обесточило - РИА Новости, 23.09.2023
Одессу и еще два региона Украины частично обесточило
Часть потребителей в Сумской и Черниговской областях Украины остались частично без света из-за повреждений на линиях электропередачи, в Одессе из-за ремонта на... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:58
2023-09-23T12:58
в мире
украина
одесса
черниговская область
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Часть потребителей в Сумской и Черниговской областях Украины остались частично без света из-за повреждений на линиях электропередачи, в Одессе из-за ремонта на ТЭЦ обесточены порядка 28 тысяч жителей, сообщает министерство энергетики страны. "В Одессе проходят плановые работы на ТЭЦ - без света около 28 тысяч жителей. Планируется восстановление электричества до конца дня. В Сумской области энергетики восстановили две воздушные линии электропередачи 10 кВ, которые были повреждены из-за обстрелов. Всего по области остаются обесточенными около 3 тысяч потребителей в 54 населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго страны. Отмечается, что также частично обесточена Черниговская область Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230923/povrezhdenie-1898165085.html
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в мире, украина, одесса, черниговская область
В мире, Украина, Одесса, Черниговская область
Одессу и еще два региона Украины частично обесточило

Минэнерго Украины: Одессу и два региона частично обесточило по разным причинам

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Часть потребителей в Сумской и Черниговской областях Украины остались частично без света из-за повреждений на линиях электропередачи, в Одессе из-за ремонта на ТЭЦ обесточены порядка 28 тысяч жителей, сообщает министерство энергетики страны.
"В Одессе проходят плановые работы на ТЭЦ - без света около 28 тысяч жителей. Планируется восстановление электричества до конца дня. В Сумской области энергетики восстановили две воздушные линии электропередачи 10 кВ, которые были повреждены из-за обстрелов. Всего по области остаются обесточенными около 3 тысяч потребителей в 54 населенных пунктах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго страны.
Отмечается, что также частично обесточена Черниговская область Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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