https://ria.ru/20230923/dzhankoy-1898205840.html

Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое

Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое - РИА Новости, 23.09.2023

Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое

Газобаллонная установка взорвалась в автомобиле в крымском Джанкое, с чем был связан хлопок, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:08

2023-09-23T15:08

2023-09-23T15:10

происшествия

джанкой

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Газобаллонная установка взорвалась в автомобиле в крымском Джанкое, с чем был связан хлопок, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале. "В Джанкое взорвалась газоболонная установка на автомобиле, неисправность. Хлопок связан с этим", - сообщил Крючков.

https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html

джанкой

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, джанкой, олег крючков