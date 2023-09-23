https://ria.ru/20230923/dzhankoy-1898205840.html
Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое
Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое - РИА Новости, 23.09.2023
Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое
Газобаллонная установка взорвалась в автомобиле в крымском Джанкое, с чем был связан хлопок, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:08
2023-09-23T15:08
2023-09-23T15:10
происшествия
джанкой
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Газобаллонная установка взорвалась в автомобиле в крымском Джанкое, с чем был связан хлопок, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале. "В Джанкое взорвалась газоболонная установка на автомобиле, неисправность. Хлопок связан с этим", - сообщил Крючков.
https://ria.ru/20230922/kiberataka-1898038669.html
джанкой
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, джанкой, олег крючков
Происшествия, Джанкой, Олег Крючков
Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое
Советник главы Крыма: в Джанкое в машине взорвалась газобалонная установка