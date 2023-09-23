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Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое - РИА Новости, 23.09.2023
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15:08 23.09.2023 (обновлено: 15:10 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/dzhankoy-1898205840.html
Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое
Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое - РИА Новости, 23.09.2023
Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое
Газобаллонная установка взорвалась в автомобиле в крымском Джанкое, с чем был связан хлопок, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:08
2023-09-23T15:10
происшествия
джанкой
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Газобаллонная установка взорвалась в автомобиле в крымском Джанкое, с чем был связан хлопок, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале. "В Джанкое взорвалась газоболонная установка на автомобиле, неисправность. Хлопок связан с этим", - сообщил Крючков.
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происшествия, джанкой, олег крючков
Происшествия, Джанкой, Олег Крючков
Советник главы Крыма объяснил причины взрыва в Джанкое

Советник главы Крыма: в Джанкое в машине взорвалась газобалонная установка

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой"
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Стелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Газобаллонная установка взорвалась в автомобиле в крымском Джанкое, с чем был связан хлопок, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.
"В Джанкое взорвалась газоболонная установка на автомобиле, неисправность. Хлопок связан с этим", - сообщил Крючков.
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ПроисшествияДжанкойОлег Крючков
 
 
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