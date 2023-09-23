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Пушилина избрали на должность главы ДНР - РИА Новости, 23.09.2023
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22:01 23.09.2023 (обновлено: 22:53 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/dolzhnost-1898261655.html
Пушилина избрали на должность главы ДНР
Пушилина избрали на должность главы ДНР - РИА Новости, 23.09.2023
Пушилина избрали на должность главы ДНР
Дениса Пушилина избрали на должность главы Донецкой Народной Республики, сообщили на его сайте. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T22:01
2023-09-23T22:53
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
госдума рф
казбек тайсаев
сергей кириенко
донбасс
россия
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Дениса Пушилина избрали на должность главы Донецкой Народной Республики, сообщили на его сайте.&quot;После процедуры тайного голосования был назван избранный депутатами глава Донецкой Народной Республики. Им стал действующий глава региона Денис Пушилин&quot;, — говорится в публикации.После этого состоялась инаугурация руководителя региона. Помимо Пушилина, кандидатами на этот пост были депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар."Даю слово оправдать ваше доверие и сделать все, чтобы мир и благополучие как можно скорее вернулись в наши дома. Чтобы наш любимый Донбасс сиял на карте России огнями великих строек и славных трудовых побед", — заявил Пушилин.В мероприятии также принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.В субботу губернаторов избрали еще в двух новых регионах: Евгений Балицкий стал главой Запорожской области, а Владимир Сальдо — Херсонской области.
https://ria.ru/20230923/pushilin-1894620208.html
https://ria.ru/20230923/rogozin-1898203934.html
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донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, госдума рф, казбек тайсаев, сергей кириенко, донбасс, россия, лдпр
Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Госдума РФ, Казбек Тайсаев, Сергей Кириенко, Донбасс, Россия, ЛДПР
Пушилина избрали на должность главы ДНР

Дениса Пушилина назначили главой Донецкой Народной Республики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Дениса Пушилина избрали на должность главы Донецкой Народной Республики, сообщили на его сайте.
«

"После процедуры тайного голосования был назван избранный депутатами глава Донецкой Народной Республики. Им стал действующий глава региона Денис Пушилин", — говорится в публикации.

После этого состоялась инаугурация руководителя региона. Помимо Пушилина, кандидатами на этот пост были депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар.
"Даю слово оправдать ваше доверие и сделать все, чтобы мир и благополучие как можно скорее вернулись в наши дома. Чтобы наш любимый Донбасс сиял на карте России огнями великих строек и славных трудовых побед", — заявил Пушилин.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Биография Дениса Пушилина
Вчера, 22:17
В мероприятии также принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
В субботу губернаторов избрали еще в двух новых регионах: Евгений Балицкий стал главой Запорожской области, а Владимир Сальдо — Херсонской области.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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Вчера, 14:39
 
Донецкая Народная РеспубликаВ миреДенис ПушилинГосдума РФКазбек ТайсаевСергей КириенкоДонбассРоссияЛДПР
 
 
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