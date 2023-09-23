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Пушилина избрали на должность главы ДНР
Пушилина избрали на должность главы ДНР - РИА Новости, 23.09.2023
Пушилина избрали на должность главы ДНР
Дениса Пушилина избрали на должность главы Донецкой Народной Республики, сообщили на его сайте. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T22:01
2023-09-23T22:01
2023-09-23T22:53
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Дениса Пушилина избрали на должность главы Донецкой Народной Республики, сообщили на его сайте."После процедуры тайного голосования был назван избранный депутатами глава Донецкой Народной Республики. Им стал действующий глава региона Денис Пушилин", — говорится в публикации.После этого состоялась инаугурация руководителя региона. Помимо Пушилина, кандидатами на этот пост были депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар."Даю слово оправдать ваше доверие и сделать все, чтобы мир и благополучие как можно скорее вернулись в наши дома. Чтобы наш любимый Донбасс сиял на карте России огнями великих строек и славных трудовых побед", — заявил Пушилин.В мероприятии также принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.В субботу губернаторов избрали еще в двух новых регионах: Евгений Балицкий стал главой Запорожской области, а Владимир Сальдо — Херсонской области.
https://ria.ru/20230923/pushilin-1894620208.html
https://ria.ru/20230923/rogozin-1898203934.html
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донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, госдума рф, казбек тайсаев, сергей кириенко, донбасс, россия, лдпр
Донецкая Народная Республика, В мире, Денис Пушилин, Госдума РФ, Казбек Тайсаев, Сергей Кириенко, Донбасс, Россия, ЛДПР
Пушилина избрали на должность главы ДНР
Дениса Пушилина назначили главой Донецкой Народной Республики