https://ria.ru/20230923/dolzhnost-1898261655.html

Пушилина избрали на должность главы ДНР

Пушилина избрали на должность главы ДНР - РИА Новости, 23.09.2023

Пушилина избрали на должность главы ДНР

Дениса Пушилина избрали на должность главы Донецкой Народной Республики, сообщили на его сайте. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T22:01

2023-09-23T22:01

2023-09-23T22:53

донецкая народная республика

в мире

денис пушилин

госдума рф

казбек тайсаев

сергей кириенко

донбасс

россия

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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Дениса Пушилина избрали на должность главы Донецкой Народной Республики, сообщили на его сайте."После процедуры тайного голосования был назван избранный депутатами глава Донецкой Народной Республики. Им стал действующий глава региона Денис Пушилин", — говорится в публикации.После этого состоялась инаугурация руководителя региона. Помимо Пушилина, кандидатами на этот пост были депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар."Даю слово оправдать ваше доверие и сделать все, чтобы мир и благополучие как можно скорее вернулись в наши дома. Чтобы наш любимый Донбасс сиял на карте России огнями великих строек и славных трудовых побед", — заявил Пушилин.В мероприятии также принял участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.В субботу губернаторов избрали еще в двух новых регионах: Евгений Балицкий стал главой Запорожской области, а Владимир Сальдо — Херсонской области.

https://ria.ru/20230923/pushilin-1894620208.html

https://ria.ru/20230923/rogozin-1898203934.html

донецкая народная республика

донбасс

россия

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донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, госдума рф, казбек тайсаев, сергей кириенко, донбасс, россия, лдпр