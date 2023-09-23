https://ria.ru/20230923/diskriminatsiya-1898254010.html

В Индонезии призвали "некоторые" страны прекратить торговую дискриминацию

В Индонезии призвали "некоторые" страны прекратить торговую дискриминацию - РИА Новости, 23.09.2023

В Индонезии призвали "некоторые" страны прекратить торговую дискриминацию

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди призвала демонополизировать глобальную цепочку поставок и прекратить торговую дискриминацию со стороны "некоторых" развитых... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:51

2023-09-23T20:51

2023-09-23T20:51

экономика

индонезия

ретно марсуди

оон

сша

технологии

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди призвала демонополизировать глобальную цепочку поставок и прекратить торговую дискриминацию со стороны "некоторых" развитых стран. Индонезия оспаривает свои права как производителя и поставщика никелевой продукции сразу с двумя партнерами - США и Евросоюзом. На площадках международных организаций и в двухсторонних переговорах индонезийская сторона доказывает, что имеет как право запрещать экспорт сырья в целях его самостоятельной обработки, так и право на справедливые субсидии на свою продукцию. "Коллеги, каждая страна обладает равными правами на развитие и рост, однако только небольшая группа избранных стран выигрывает от нынешнего международного положения. Торговая дискриминация развивающихся стран продолжает случаться. Некоторые развитые страны монополизировали глобальную цепочку поставок", - заявила Марсуди, выступая на сессии ООН в Нью-Йорке. Трансляция речи дипломата велась на YouTube-канале ООН. Марсуди добавила, что обработка сырья не должна быть привилегией избранных развитых стран. Ранее США выпустили правила о "зеленых" субсидиях на полезные ископаемые, используемые в производстве электромобилей. Индонезия, обладатель крупнейшего запаса никелевой руды, не была удостоена упоминания. Власти Индонезии также запретили экспорт никелевой руды с 1 января 2020 года. Но эта политика вызвала протесты со стороны Европейского союза, поскольку запрет на экспорт никеля влияет на производство нержавеющей стали.

https://ria.ru/20230922/podzhog-1897933245.html

https://ria.ru/20230911/sotrudnichestvo-1895630921.html

индонезия

сша

нью-йорк (город)

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экономика, индонезия, ретно марсуди, оон, сша, технологии, нью-йорк (город)