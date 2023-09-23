https://ria.ru/20230923/defitsit-1898266290.html

На Украине ожидается дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук, пишут СМИ

На Украине ожидается дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023

На Украине ожидается дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук, пишут СМИ

Значительный дефицит стекла ожидается на Украине в октябре, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом, сообщает украинское издание... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T23:08

2023-09-23T23:08

2023-09-23T23:15

экономика

украина

белоруссия

цены на нефть

польша

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Значительный дефицит стекла ожидается на Украине в октябре, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом, сообщает украинское издание "Экономическая правда". "В этом году украинские оконщики ожидают значительный дефицит стекла в осенний период - в октябре, когда наблюдается пик спроса на окна, поскольку почти 60% его поступает из Турции и Белоруссии. Украинские оконщики работают на 60-70% своих мощностей, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как передает издание, ссылаясь на данные государственной службы статистики, в 2022 году строительные предприятия Украины сократили объем выполненных работ на 56% по сравнению с 2021 годом - до 113,83 миллиарда гривен (чуть более 3 миллиардов долларов). Как отмечает издание, до 2022 года более 75% стекла завозили из России и Белоруссии. Сейчас даже при условии сокращения рынка вдвое, цены на стекло выросли на 80%. "За первые семь месяцев 2023 года на Украину импортировали около 5,65 миллиона квадратных метров флоат-стекла. Почти 68% - из Польши, еще по 7% - из Турции и Чехии. Однако минимум треть всего импортируемого Украиной флоат-стекла, изготавливалась в Белоруссии", - уточняется в сообщении. В издании указали, что запрета на импорт продукции из Белоруссии нет. В прошлом году на Украину импортировали литого и прокатного стекла на более 759 тысяч долларов. Импорт из Белоруссии составлял почти треть, еще 20% приходилось на Польшу, а 15% - на Мексику. В этом году Белоруссия исчезла из прямых импортеров стекла, зато выросла доля Польши.

https://ria.ru/20230914/nato-1896359677.html

https://ria.ru/20230814/byudzhet-1890038602.html

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экономика, украина, белоруссия, цены на нефть, польша