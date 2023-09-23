Рейтинг@Mail.ru
На Украине ожидается дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 23.09.2023 (обновлено: 23:15 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/defitsit-1898266290.html
На Украине ожидается дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук, пишут СМИ
На Украине ожидается дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
На Украине ожидается дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук, пишут СМИ
Значительный дефицит стекла ожидается на Украине в октябре, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом, сообщает украинское издание... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T23:08
2023-09-23T23:15
экономика
украина
белоруссия
цены на нефть
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Значительный дефицит стекла ожидается на Украине в октябре, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом, сообщает украинское издание "Экономическая правда". "В этом году украинские оконщики ожидают значительный дефицит стекла в осенний период - в октябре, когда наблюдается пик спроса на окна, поскольку почти 60% его поступает из Турции и Белоруссии. Украинские оконщики работают на 60-70% своих мощностей, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как передает издание, ссылаясь на данные государственной службы статистики, в 2022 году строительные предприятия Украины сократили объем выполненных работ на 56% по сравнению с 2021 годом - до 113,83 миллиарда гривен (чуть более 3 миллиардов долларов). Как отмечает издание, до 2022 года более 75% стекла завозили из России и Белоруссии. Сейчас даже при условии сокращения рынка вдвое, цены на стекло выросли на 80%. "За первые семь месяцев 2023 года на Украину импортировали около 5,65 миллиона квадратных метров флоат-стекла. Почти 68% - из Польши, еще по 7% - из Турции и Чехии. Однако минимум треть всего импортируемого Украиной флоат-стекла, изготавливалась в Белоруссии", - уточняется в сообщении. В издании указали, что запрета на импорт продукции из Белоруссии нет. В прошлом году на Украину импортировали литого и прокатного стекла на более 759 тысяч долларов. Импорт из Белоруссии составлял почти треть, еще 20% приходилось на Польшу, а 15% - на Мексику. В этом году Белоруссия исчезла из прямых импортеров стекла, зато выросла доля Польши.
https://ria.ru/20230914/nato-1896359677.html
https://ria.ru/20230814/byudzhet-1890038602.html
украина
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, белоруссия, цены на нефть, польша
Экономика, Украина, Белоруссия, Цены на нефть, Польша
На Украине ожидается дефицит стекла из-за нехватки рабочих рук, пишут СМИ

"Экономическая правда": нехватка рабочих приведет к дефициту стекла на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Значительный дефицит стекла ожидается на Украине в октябре, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом, сообщает украинское издание "Экономическая правда".
«
"В этом году украинские оконщики ожидают значительный дефицит стекла в осенний период - в октябре, когда наблюдается пик спроса на окна, поскольку почти 60% его поступает из Турции и Белоруссии. Украинские оконщики работают на 60-70% своих мощностей, поскольку рынок столкнулся с нехваткой рабочих рук и слабым спросом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Командующий ВС Норвегии заявил о критическом дефиците боеприпасов у НАТО
14 сентября, 16:42
Как передает издание, ссылаясь на данные государственной службы статистики, в 2022 году строительные предприятия Украины сократили объем выполненных работ на 56% по сравнению с 2021 годом - до 113,83 миллиарда гривен (чуть более 3 миллиардов долларов). Как отмечает издание, до 2022 года более 75% стекла завозили из России и Белоруссии. Сейчас даже при условии сокращения рынка вдвое, цены на стекло выросли на 80%.
«
"За первые семь месяцев 2023 года на Украину импортировали около 5,65 миллиона квадратных метров флоат-стекла. Почти 68% - из Польши, еще по 7% - из Турции и Чехии. Однако минимум треть всего импортируемого Украиной флоат-стекла, изготавливалась в Белоруссии", - уточняется в сообщении.
В издании указали, что запрета на импорт продукции из Белоруссии нет. В прошлом году на Украину импортировали литого и прокатного стекла на более 759 тысяч долларов. Импорт из Белоруссии составлял почти треть, еще 20% приходилось на Польшу, а 15% - на Мексику. В этом году Белоруссия исчезла из прямых импортеров стекла, зато выросла доля Польши.
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год
14 августа, 18:19
 
ЭкономикаУкраинаБелоруссияЦены на нефтьПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала