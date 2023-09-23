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Лавров обсудил с главой ГА ООН деструктивность давления на страны - РИА Новости, 23.09.2023
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01:19 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/davlenie-1898148214.html
Лавров обсудил с главой ГА ООН деструктивность давления на страны
Лавров обсудил с главой ГА ООН деструктивность давления на страны - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров обсудил с главой ГА ООН деструктивность давления на страны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с председателем ГА Дэннисом Фрэнсисом деструктивность давления на... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T01:19
2023-09-23T01:19
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с председателем ГА Дэннисом Фрэнсисом деструктивность давления на страны на площадке организации, сообщает российский МИД. "Двадцать второго сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с избранным в июне председателем ГА Дэннисом Фрэнсисом... В ходе переговоров акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества, а также неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы, нацеленных на оказание давления на те или иные государства", - говорится в сообщении ведомства на сайте. Отмечается, что в ходе встречи министр и председатель выразили необходимость соблюдать закрепленный в Уставе ООН принцип "разделения труда" между ГА и другими главными органами. Лавров выразил надежду, что Фрэнсис будет "придерживаться сбалансированной и равноудаленной линии", а также учитывать мнение всех государств-членов, "не позволяя известной группе стран использовать площадку одного из уставных органов ООН в своих корыстных геополитических интересах", добавили в МИД.
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россия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Лавров обсудил с главой ГА ООН деструктивность давления на страны

Лавров и глава ГА ООН Фрэнсис обсудили деструктивность давления на страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с председателем ГА Дэннисом Фрэнсисом деструктивность давления на страны на площадке организации, сообщает российский МИД.
«
"Двадцать второго сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с избранным в июне председателем ГА Дэннисом Фрэнсисом... В ходе переговоров акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества, а также неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы, нацеленных на оказание давления на те или иные государства", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
Отмечается, что в ходе встречи министр и председатель выразили необходимость соблюдать закрепленный в Уставе ООН принцип "разделения труда" между ГА и другими главными органами.
Лавров выразил надежду, что Фрэнсис будет "придерживаться сбалансированной и равноудаленной линии", а также учитывать мнение всех государств-членов, "не позволяя известной группе стран использовать площадку одного из уставных органов ООН в своих корыстных геополитических интересах", добавили в МИД.
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РоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
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