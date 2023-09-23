https://ria.ru/20230923/biznes-1898187427.html
Бизнес Европы ищет пути сотрудничества с Кубанью, хотя и не афиширует это
Бизнес Европы ищет пути сотрудничества с Кубанью, хотя и не афиширует это - РИА Новости, 23.09.2023
Бизнес Европы ищет пути сотрудничества с Кубанью, хотя и не афиширует это
Фонд развития Краснодарского края заключил соглашения с государствами Ближнего Востока и Африки, однако недружественные страны Европы также заинтересованы в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:28
2023-09-23T12:28
2023-09-23T12:28
краснодарский край
краснодарский край
египет
турция
александрия
стамбул
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КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Фонд развития Краснодарского края заключил соглашения с государствами Ближнего Востока и Африки, однако недружественные страны Европы также заинтересованы в сотрудничестве с краевыми компаниями, хотя предпочитают не афишировать это, рассказал РИА Новости генеральный директор фонда Илья Шакалов. Основная цель фонда развить социально-экономический уровень Кубани и создать в регионе благоприятную обстановку для привлечения инвестиций. "В течение года мы имеем постоянные контакты и со странами Африки, и Ближнего Востока; есть контакты и с Балканскими странами. Примечательно, что партнеры из ряда недружественных стран тоже выходят с предложениями о сотрудничестве, не афишируя это, естественно", – рассказывает Шакалов. Так предприятия Венгрии и Молдавии заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями. Планируется возможность организации бизнес-миссии в Гагаузию. Основные результаты бизнес-миссии фонда в ЕгиптеС 23 по 30 августа 2023 года в Каире и Александрии состоялась бизнес-миссия российских регионов в Египет, посвященная 80-летию установления дипломатических отношений между странами. Участие приняли более 50 человек из семи регионов России. Организатором миссии выступил Фонд развития Краснодарского края, ее основными направлениями стали торгово-экономический и научно-образовательный блоки, а также сфера культуры и искусства. "В рамках первого блока заключены предварительные соглашения на сумму свыше 1 миллиона долларов. Договорились о поставке комбикорма для скота и птиц предприятием Гулькевического района "Агро - Лидер" из расчета 500 тонн в месяц. Кроме того, краснодарская компания "Эко-Спектрум" по утилизации и переработке отходов прорабатывает договоры по поставкам оборудования на несколько сотен тысяч долларов в Александрию и Каир. Заключены также соглашения на поставку технологического оборудования от краснодарского "Компрессорного завода" и компании "Газтехника", производящей промышленное оборудование. Возможность поставок своего оборудования в Египет изучает и "КубаньЭлектроМаш", производящий агроспецтехнику по измельчению сельхозпродукции", – добавил Шакалов. По словам собеседника агентства, если предварительные договоры реализуются и будут востребованными, заводы Краснодарского края готовы существенно нарастить объем поставляемой продукции. Создание российско-египетского предприятияФонд также подписал соглашение о сотрудничестве с группой компаний "Садат" - крупнейшим египетским многопрофильным холдингом. "Это дает нам возможность создания российско-египетской компании, которая будет оператором в реализации и продвижении российских предприятий в Египте. Уже идет процесс согласования структуры будущей компании, концепции ее работы. В дальнейшем мы рассчитываем, что компания станет оператором торгового дома российских регионов в Александрии, крупнейшего порта в Египте. Краснодарский край станет пилотным проектом", – отметил Шакалов. Этот торговый дом будет мультимодальным, так как его важным направлением станет и научно-дипломатическая составляющая, считает собеседник агентства. Взаимодействие с предприятиями легкой промышленности и креативно индустрии ТурцииВ меридиане сентября фонд организовал бизнес-миссию в Турцию. В ней были представлены предприятия легкой промышленности, креативных индустрий, дизайнеров, ремесленных мастерских из пяти регионов России. Делегаты участвовали в крупнейшей международной выставке тканей и аксессуаров в Стамбуле. "В этой выставке Россия принимала участие впервые. На стенде ассоциации русских дизайнеров разместились предприятия легкой промышленности, которые получили контакты и возможность продвижения своей продукции и взаимодействия с международными партнерами", – подчеркнул Шакалов. По словам гендиректора фонда, сотрудничество с текстильными производителями Турции может быть выгодно санаторно-курортной сфере Кубани, так как эта страна поставляет дешевые и качественные ткани. Он отметил, что в рамках миссии было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Фондом развития Краснодарского края, Ассоциацией русских дизайнеров и International Grand Expo Group для продвижения российских интересов на этой выставке.
https://ria.ru/20230922/energodefitsit-1898143787.html
https://ria.ru/20230918/kuban-1897101811.html
https://ria.ru/20230918/soglashenie-1897099977.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, египет, турция, александрия, стамбул
Краснодарский край, Краснодарский край, Египет, Турция, Александрия, Стамбул
КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Фонд развития Краснодарского края заключил соглашения с государствами Ближнего Востока и Африки, однако недружественные страны Европы также заинтересованы в сотрудничестве с краевыми компаниями, хотя предпочитают не афишировать это, рассказал РИА Новости генеральный директор фонда Илья Шакалов.
Основная цель фонда развить социально-экономический уровень Кубани и создать в регионе благоприятную обстановку для привлечения инвестиций. "В течение года мы имеем постоянные контакты и со странами Африки, и Ближнего Востока; есть контакты и с Балканскими странами. Примечательно, что партнеры из ряда недружественных стран тоже выходят с предложениями о сотрудничестве, не афишируя это, естественно", – рассказывает Шакалов.
Так предприятия Венгрии
и Молдавии
заинтересованы в сотрудничестве с российскими компаниями. Планируется возможность организации бизнес-миссии в Гагаузию
.
Основные результаты бизнес-миссии фонда в Египте
С 23 по 30 августа 2023 года в Каире
и Александрии
состоялась бизнес-миссия российских регионов в Египет, посвященная 80-летию установления дипломатических отношений между странами. Участие приняли более 50 человек из семи регионов России
. Организатором миссии выступил Фонд развития Краснодарского края, ее основными направлениями стали торгово-экономический и научно-образовательный блоки, а также сфера культуры и искусства.
"В рамках первого блока заключены предварительные соглашения на сумму свыше 1 миллиона долларов. Договорились о поставке комбикорма для скота и птиц предприятием Гулькевического района "Агро - Лидер" из расчета 500 тонн в месяц. Кроме того, краснодарская компания "Эко-Спектрум" по утилизации и переработке отходов прорабатывает договоры по поставкам оборудования на несколько сотен тысяч долларов в Александрию и Каир. Заключены также соглашения на поставку технологического оборудования от краснодарского "Компрессорного завода" и компании "Газтехника", производящей промышленное оборудование. Возможность поставок своего оборудования в Египет изучает и "КубаньЭлектроМаш", производящий агроспецтехнику по измельчению сельхозпродукции", – добавил Шакалов.
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По словам собеседника агентства, если предварительные договоры реализуются и будут востребованными, заводы Краснодарского края готовы существенно нарастить объем поставляемой продукции.
Создание российско-египетского предприятия
Фонд также подписал соглашение о сотрудничестве с группой компаний "Садат" - крупнейшим египетским многопрофильным холдингом.
"Это дает нам возможность создания российско-египетской компании, которая будет оператором в реализации и продвижении российских предприятий в Египте. Уже идет процесс согласования структуры будущей компании, концепции ее работы. В дальнейшем мы рассчитываем, что компания станет оператором торгового дома российских регионов в Александрии, крупнейшего порта в Египте. Краснодарский край станет пилотным проектом", – отметил Шакалов.
Этот торговый дом будет мультимодальным, так как его важным направлением станет и научно-дипломатическая составляющая, считает собеседник агентства.
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Взаимодействие с предприятиями легкой промышленности и креативно индустрии Турции
В меридиане сентября фонд организовал бизнес-миссию в Турцию. В ней были представлены предприятия легкой промышленности, креативных индустрий, дизайнеров, ремесленных мастерских из пяти регионов России. Делегаты участвовали в крупнейшей международной выставке тканей и аксессуаров в Стамбуле
.
"В этой выставке Россия принимала участие впервые. На стенде ассоциации русских дизайнеров разместились предприятия легкой промышленности, которые получили контакты и возможность продвижения своей продукции и взаимодействия с международными партнерами", – подчеркнул Шакалов.
По словам гендиректора фонда, сотрудничество с текстильными производителями Турции может быть выгодно санаторно-курортной сфере Кубани, так как эта страна поставляет дешевые и качественные ткани.
Он отметил, что в рамках миссии было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Фондом развития Краснодарского края, Ассоциацией русских дизайнеров и International Grand Expo Group для продвижения российских интересов на этой выставке.
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