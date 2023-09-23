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"Безумие". Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 23.09.2023
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13:30 23.09.2023 (обновлено: 19:49 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/bezumie-1898194699.html
"Безумие". Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине
"Безумие". Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 23.09.2023
"Безумие". Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине
Глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо оказался шокирован заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выплате Украине 1,5 миллиарда евро. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:30
2023-09-23T19:49
в мире
украина
франция
киев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо оказался шокирован заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выплате Украине 1,5 миллиарда евро.&quot;Значит, из них 300 миллионов заплатила Франция ради режима Зеленского! И так каждый месяц с января прошлого года! Полное разорение ради разжигания войны и коррупции!&quot; — написал политик в соцсети X.Он назвал такое действие "безумием", потребовав прекратить финансово поддерживать Киев.Накануне фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках финансовой поддержки этой страны.Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024-го по 2027 год (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
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в мире, украина, франция, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Франция, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Владимир Зеленский
"Безумие". Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине

Политик Филиппо раскритиковал фон дер Ляйен за финансирование режима Зеленского

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо оказался шокирован заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выплате Украине 1,5 миллиарда евро.
«

"Значит, из них 300 миллионов заплатила Франция ради режима Зеленского! И так каждый месяц с января прошлого года! Полное разорение ради разжигания войны и коррупции!" — написал политик в соцсети X.

Он назвал такое действие "безумием", потребовав прекратить финансово поддерживать Киев.
Накануне фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках финансовой поддержки этой страны.
Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024-го по 2027 год (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.
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