https://ria.ru/20230923/bezumie-1898194699.html

"Безумие". Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине

"Безумие". Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине - РИА Новости, 23.09.2023

"Безумие". Во Франции пришли в шок из-за заявления фон дер Ляйен по Украине

Глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо оказался шокирован заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выплате Украине 1,5 миллиарда евро. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:30

2023-09-23T13:30

2023-09-23T19:49

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украина

франция

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо оказался шокирован заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выплате Украине 1,5 миллиарда евро."Значит, из них 300 миллионов заплатила Франция ради режима Зеленского! И так каждый месяц с января прошлого года! Полное разорение ради разжигания войны и коррупции!" — написал политик в соцсети X.Он назвал такое действие "безумием", потребовав прекратить финансово поддерживать Киев.Накануне фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках финансовой поддержки этой страны.Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024-го по 2027 год (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.

https://ria.ru/20230923/priznanie-1898193470.html

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в мире, украина, франция, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, владимир зеленский