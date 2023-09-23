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Западные политики одержимы своей безнаказанностью, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
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19:22 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/beznakazannost-1898239105.html
Западные политики одержимы своей безнаказанностью, заявил Лавров
Западные политики одержимы своей безнаказанностью, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
Западные политики одержимы своей безнаказанностью, заявил Лавров
Западные политики одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести "стратегическое поражение" России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:22
2023-09-23T19:22
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Западные политики одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести "стратегическое поражение" России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН. "Беспрецедентной со времен окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации", - сказал Лавров, выступая с трибуны ООН. "Продекламирована задача нанести России "стратегическое поражение", которой одержимы безответственные политики, испытывающие чувство собственной безнаказанности и утратившие элементарное чувство самосохранения", - отметил министр.
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в мире, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, сша, нато
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, НАТО
Западные политики одержимы своей безнаказанностью, заявил Лавров

Лавров: западные политики одержимы собственной безнаказанностью

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Западные политики одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести "стратегическое поражение" России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
«
"Беспрецедентной со времен окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации", - сказал Лавров, выступая с трибуны ООН.
«
"Продекламирована задача нанести России "стратегическое поражение", которой одержимы безответственные политики, испытывающие чувство собственной безнаказанности и утратившие элементарное чувство самосохранения", - отметил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Лавров осудил попытки "украинизировать" международные дискуссии
Вчера, 19:20
 
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