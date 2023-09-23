https://ria.ru/20230923/beznakazannost-1898239105.html
Западные политики одержимы своей безнаказанностью, заявил Лавров
Западные политики одержимы своей безнаказанностью, заявил Лавров - РИА Новости, 23.09.2023
Западные политики одержимы своей безнаказанностью, заявил Лавров
Западные политики одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести "стратегическое поражение" России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:22
2023-09-23T19:22
2023-09-23T19:22
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Западные политики одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести "стратегическое поражение" России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН. "Беспрецедентной со времен окончания холодной войны стала серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации", - сказал Лавров, выступая с трибуны ООН. "Продекламирована задача нанести России "стратегическое поражение", которой одержимы безответственные политики, испытывающие чувство собственной безнаказанности и утратившие элементарное чувство самосохранения", - отметил министр.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898238708.html
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в мире, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, сша, нато
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, НАТО
Западные политики одержимы своей безнаказанностью, заявил Лавров
Лавров: западные политики одержимы собственной безнаказанностью