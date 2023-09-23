https://ria.ru/20230923/armeniya-1898188864.html
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских - РИА Новости, 23.09.2023
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских
Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян задержан по обвинению в избиении четырех полицейских спецназовцев, сообщил в субботу его адвокат... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:41
2023-09-23T12:41
2023-09-23T14:03
в мире
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян задержан по обвинению в избиении четырех полицейских спецназовцев, сообщил в субботу его адвокат Александр Кочубаев. Ранее адвокат написал в соцсетях, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован. В медцентре "Наири", куда он был доставлен, проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга "Вчера Левон Кочарян был задержан по заведомо безосновательному подозрению. Суть подозрения заключается в том, что Кочарян избил четырех "красных беретов". Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку "береты" сами пытали Левона Кочаряна в машине", - написал адвокат на своей странице в соцсетях. Он считает, что задержание имеет политический контекст и является попыткой пресечь акции гражданского неповиновения. "Решение о задержании было обжаловано в суде", - отметил адвокат. Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/kocharyan-1898015805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, роберт кочарян
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Роберт Кочарян
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех спецназовцев полиции
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян задержан по обвинению в избиении четырех полицейских спецназовцев, сообщил в субботу его адвокат Александр Кочубаев.
Ранее адвокат написал в соцсетях, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован. В медцентре "Наири", куда он был доставлен, проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга
У сына экс-главы Армении Кочаряна диагностировали сотрясение мозга
"Вчера Левон Кочарян был задержан по заведомо безосновательному подозрению. Суть подозрения заключается в том, что Кочарян избил четырех "красных беретов". Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку "береты" сами пытали Левона Кочаряна в машине", - написал адвокат на своей странице в соцсетях.
Он считает, что задержание имеет политический контекст и является попыткой пресечь акции гражданского неповиновения.
"Решение о задержании было обжаловано в суде", - отметил адвокат.
Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан
начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана
протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна
, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Полиция задержала 46 человек на митинге у здания правительства Армении