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Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских - РИА Новости, 23.09.2023
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12:41 23.09.2023 (обновлено: 14:03 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/armeniya-1898188864.html
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских - РИА Новости, 23.09.2023
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских
Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян задержан по обвинению в избиении четырех полицейских спецназовцев, сообщил в субботу его адвокат... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:41
2023-09-23T14:03
в мире
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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян задержан по обвинению в избиении четырех полицейских спецназовцев, сообщил в субботу его адвокат Александр Кочубаев. Ранее адвокат написал в соцсетях, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован. В медцентре "Наири", куда он был доставлен, проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга "Вчера Левон Кочарян был задержан по заведомо безосновательному подозрению. Суть подозрения заключается в том, что Кочарян избил четырех "красных беретов". Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку "береты" сами пытали Левона Кочаряна в машине", - написал адвокат на своей странице в соцсетях. Он считает, что задержание имеет политический контекст и является попыткой пресечь акции гражданского неповиновения. "Решение о задержании было обжаловано в суде", - отметил адвокат. Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/kocharyan-1898015805.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, роберт кочарян
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Роберт Кочарян
Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских

Сына экс-главы Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех спецназовцев полиции

© SputnikПолиция задерживает Левона Кочаряна во время протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе. 22 сентября 2023
Полиция задерживает Левона Кочаряна во время протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе. 22 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Sputnik
Полиция задерживает Левона Кочаряна во время протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе. 22 сентября 2023
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян задержан по обвинению в избиении четырех полицейских спецназовцев, сообщил в субботу его адвокат Александр Кочубаев.
Ранее адвокат написал в соцсетях, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован. В медцентре "Наири", куда он был доставлен, проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга
Полиция задерживает Левона Кочаряна во время протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе. 22 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
У сына экс-главы Армении Кочаряна диагностировали сотрясение мозга
22 сентября, 14:03
"Вчера Левон Кочарян был задержан по заведомо безосновательному подозрению. Суть подозрения заключается в том, что Кочарян избил четырех "красных беретов". Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку "береты" сами пытали Левона Кочаряна в машине", - написал адвокат на своей странице в соцсетях.
Он считает, что задержание имеет политический контекст и является попыткой пресечь акции гражданского неповиновения.
"Решение о задержании было обжаловано в суде", - отметил адвокат.
Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Полицейские и участники протестов - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Полиция задержала 46 человек на митинге у здания правительства Армении
21 сентября, 22:00
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянРоберт Кочарян
 
 
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