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Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве - РИА Новости, 22.09.2023
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21:39 22.09.2023 (обновлено: 23:29 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/zhurnalist-1898132242.html
Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве
Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве - РИА Новости, 22.09.2023
Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве
Американский журналист Джексон Хинкл, посетивший Россию, рассказал в своем блоге на YouTube, что ему понравилось изучать историю страны. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:39
2023-09-22T23:29
политика
музей победы
ссср
россия
москва
скотт риттер
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл, посетивший Россию, рассказал в своем блоге на YouTube, что ему понравилось изучать историю страны.&quot;Я получал от людей здесь только позитив, сходил в музей Второй мировой войны, который называется Музеем Победы. Они услышали, что я говорил на английском у входа, и устроили мне специальную экскурсию, дали головной убор советского солдата времен Второй мировой. Эти люди прекрасны. Я думаю, народная дипломатия — отличная идея&quot;, — сказал Хинкл.По его мнению, дружба между русскими и американцами реальна. Хинкл также пообещал и дальше делиться впечатлениями от поездки в Москву.Ранее в России побывал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, которого удивил уровень развития цифровых технологий в стране. Офицер также отметил бум строительства зданий и инфраструктуры. По его словам, после ухода западных компаний из России в нее стали инвестировать миллиарды долларов предприниматели из Китая, Индии и других государств.
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политика, музей победы, ссср, россия, москва, скотт риттер, вооруженные силы сша, китай
Политика, Музей Победы, СССР, Россия, Москва, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Китай
Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве

Журналисту из США Хинклу понравилось изучать историю России в Музее Победы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл, посетивший Россию, рассказал в своем блоге на YouTube, что ему понравилось изучать историю страны.
«

"Я получал от людей здесь только позитив, сходил в музей Второй мировой войны, который называется Музеем Победы. Они услышали, что я говорил на английском у входа, и устроили мне специальную экскурсию, дали головной убор советского солдата времен Второй мировой. Эти люди прекрасны. Я думаю, народная дипломатия — отличная идея", — сказал Хинкл.

По его мнению, дружба между русскими и американцами реальна. Хинкл также пообещал и дальше делиться впечатлениями от поездки в Москву.
Ранее в России побывал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, которого удивил уровень развития цифровых технологий в стране. Офицер также отметил бум строительства зданий и инфраструктуры. По его словам, после ухода западных компаний из России в нее стали инвестировать миллиарды долларов предприниматели из Китая, Индии и других государств.
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