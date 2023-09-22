https://ria.ru/20230922/zhurnalist-1898132242.html
Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве
Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве - РИА Новости, 22.09.2023
Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве
Американский журналист Джексон Хинкл, посетивший Россию, рассказал в своем блоге на YouTube, что ему понравилось изучать историю страны. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:39
2023-09-22T21:39
2023-09-22T23:29
политика
музей победы
ссср
россия
москва
скотт риттер
вооруженные силы сша
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:192:3266:2029_1920x0_80_0_0_ea38c30d96a7b53613f967449ef223ab.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл, посетивший Россию, рассказал в своем блоге на YouTube, что ему понравилось изучать историю страны."Я получал от людей здесь только позитив, сходил в музей Второй мировой войны, который называется Музеем Победы. Они услышали, что я говорил на английском у входа, и устроили мне специальную экскурсию, дали головной убор советского солдата времен Второй мировой. Эти люди прекрасны. Я думаю, народная дипломатия — отличная идея", — сказал Хинкл.По его мнению, дружба между русскими и американцами реальна. Хинкл также пообещал и дальше делиться впечатлениями от поездки в Москву.Ранее в России побывал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, которого удивил уровень развития цифровых технологий в стране. Офицер также отметил бум строительства зданий и инфраструктуры. По его словам, после ухода западных компаний из России в нее стали инвестировать миллиарды долларов предприниматели из Китая, Индии и других государств.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897111692.html
ссср
россия
москва
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_33cbbf5eed7ebbfe7441d0a42b72b4a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, музей победы, ссср, россия, москва, скотт риттер, вооруженные силы сша, китай
Политика, Музей Победы, СССР, Россия, Москва, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Китай
Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве
Журналисту из США Хинклу понравилось изучать историю России в Музее Победы