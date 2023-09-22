https://ria.ru/20230922/zhurnalist-1898132242.html

Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве

Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве - РИА Новости, 22.09.2023

Американский журналист рассказал, что его порадовало в Москве

Американский журналист Джексон Хинкл, посетивший Россию, рассказал в своем блоге на YouTube, что ему понравилось изучать историю страны. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T21:39

2023-09-22T21:39

2023-09-22T23:29

политика

музей победы

ссср

россия

москва

скотт риттер

вооруженные силы сша

китай

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл, посетивший Россию, рассказал в своем блоге на YouTube, что ему понравилось изучать историю страны."Я получал от людей здесь только позитив, сходил в музей Второй мировой войны, который называется Музеем Победы. Они услышали, что я говорил на английском у входа, и устроили мне специальную экскурсию, дали головной убор советского солдата времен Второй мировой. Эти люди прекрасны. Я думаю, народная дипломатия — отличная идея", — сказал Хинкл.По его мнению, дружба между русскими и американцами реальна. Хинкл также пообещал и дальше делиться впечатлениями от поездки в Москву.Ранее в России побывал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, которого удивил уровень развития цифровых технологий в стране. Офицер также отметил бум строительства зданий и инфраструктуры. По его словам, после ухода западных компаний из России в нее стали инвестировать миллиарды долларов предприниматели из Китая, Индии и других государств.

https://ria.ru/20230919/moskva-1897111692.html

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политика, музей победы, ссср, россия, москва, скотт риттер, вооруженные силы сша, китай