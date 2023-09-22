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"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН - РИА Новости, 22.09.2023
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16:44 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1898070318.html
"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН
"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН - РИА Новости, 22.09.2023
"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН
Заявление Владимира Зеленского об изменении Устава ООН во время выступления в Совете Безопасности абсолютно бессмысленно, сказал бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:44
2023-09-22T16:44
в мире
россия
киев
вашингтон (штат)
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
оон
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об изменении Устава ООН во время выступления в Совете Безопасности абсолютно бессмысленно, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский размахнулся &lt;…&gt; по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно", – выразил он свое мнение.Соскин также отметил, что поездка Зеленского в Вашингтон оказалась провалом, так как ему отказали в возможности выступить перед конгрессом.Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето.
https://ria.ru/20230922/konferentsiya-1898044403.html
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в мире, россия, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН

Экс-советник Кучмы Соскин назвал желание Зеленского изменить Устав ООН абсурдным

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Richard Drew
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об изменении Устава ООН во время выступления в Совете Безопасности абсолютно бессмысленно, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Зеленский размахнулся <…> по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно", – выразил он свое мнение.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Странное поведение Зеленского и Байдена попало на видео
Вчера, 15:13
Соскин также отметил, что поездка Зеленского в Вашингтон оказалась провалом, так как ему отказали в возможности выступить перед конгрессом.
Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето.
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Вчера, 14:43
 
В миреРоссияКиевВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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