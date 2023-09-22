https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1898070318.html

"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН

"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН - РИА Новости, 22.09.2023

"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН

Заявление Владимира Зеленского об изменении Устава ООН во время выступления в Совете Безопасности абсолютно бессмысленно, сказал бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:44

2023-09-22T16:44

2023-09-22T16:44

в мире

россия

киев

вашингтон (штат)

владимир зеленский

олег соскин

леонид кучма

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897525904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a84b4aa8bdc414b96964b252436f9d4.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об изменении Устава ООН во время выступления в Совете Безопасности абсолютно бессмысленно, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский размахнулся <…> по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно", – выразил он свое мнение.Соскин также отметил, что поездка Зеленского в Вашингтон оказалась провалом, так как ему отказали в возможности выступить перед конгрессом.Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето.

https://ria.ru/20230922/konferentsiya-1898044403.html

https://ria.ru/20230922/plan-1898029831.html

россия

киев

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, оон, генеральная ассамблея оон