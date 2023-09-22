https://ria.ru/20230922/zaderzhannye-1898111160.html
В Ереване за два дня протестов задержали около 500 человек
В Ереване за два дня протестов задержали около 500 человек - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване за два дня протестов задержали около 500 человек
За два дня протестов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна задержаны около 500 человек, депутат парламента от оппозиционной... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:23
2023-09-22T19:23
2023-09-22T19:23
в мире
ереван
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. За два дня протестов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна задержаны около 500 человек, депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян. "Вчера и сегодня в полицейские отделения доставлены около 500 человек. Полиция применяет силу, возбуждаются сфабрикованные уголовные дела", - сказал Сагателян на митинге в парламенте в отношении граждан и членов комитета, сказал депутат на митинге. Полиция заявляла о свыше 100 задержанных в четверг и пятницу. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/erevan-1898090723.html
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в мире, ереван, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, армения
В мире, Ереван, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Армения
В Ереване за два дня протестов задержали около 500 человек
Депутат Сагателян: в Ереване за два дня протестов задержали около 500 человек