https://ria.ru/20230922/zaderzhannye-1898111160.html

В Ереване за два дня протестов задержали около 500 человек

В Ереване за два дня протестов задержали около 500 человек - РИА Новости, 22.09.2023

В Ереване за два дня протестов задержали около 500 человек

За два дня протестов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна задержаны около 500 человек, депутат парламента от оппозиционной... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:23

2023-09-22T19:23

2023-09-22T19:23

в мире

ереван

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. За два дня протестов в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна задержаны около 500 человек, депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян. "Вчера и сегодня в полицейские отделения доставлены около 500 человек. Полиция применяет силу, возбуждаются сфабрикованные уголовные дела", - сказал Сагателян на митинге в парламенте в отношении граждан и членов комитета, сказал депутат на митинге. Полиция заявляла о свыше 100 задержанных в четверг и пятницу. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230922/erevan-1898090723.html

https://ria.ru/20230922/erevan-1897942204.html

ереван

азербайджан

армения

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в мире, ереван, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, армения