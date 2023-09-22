https://ria.ru/20230922/zaderzhaniya-1897979703.html

В Ереване задержали несколько участников антиправительственного митинга

В Ереване задержали несколько участников антиправительственного митинга - РИА Новости, 22.09.2023

В Ереване задержали несколько участников антиправительственного митинга

Полиция Армении в центре Еревана задержала несколько участников антиправительственного митинга, оттесняя их с проезжей части, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:33

2023-09-22T12:33

2023-09-22T12:47

в мире

ереван

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Полиция Армении в центре Еревана задержала несколько участников антиправительственного митинга, оттесняя их с проезжей части, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ходе акции митингующие заблокировали с двух сторон площадь Республики. Полицейские несколько раз призывали разблокировать проезжую часть, однако протестующих не подчинились их требованиям. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230922/kocharyan-1897962953.html

ереван

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Влада Копылова

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Задержание протестующих в Ереване Задержания в Ереване. Корреспондент РИА Новости передает, что полиция разгоняет протестующих. 2023-09-22T12:33 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ереван, никол пашинян