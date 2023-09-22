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В Ереване задержали несколько участников антиправительственного митинга - РИА Новости, 22.09.2023
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12:33 22.09.2023 (обновлено: 12:47 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/zaderzhaniya-1897979703.html
В Ереване задержали несколько участников антиправительственного митинга
В Ереване задержали несколько участников антиправительственного митинга - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване задержали несколько участников антиправительственного митинга
Полиция Армении в центре Еревана задержала несколько участников антиправительственного митинга, оттесняя их с проезжей части, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:33
2023-09-22T12:47
в мире
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Полиция Армении в центре Еревана задержала несколько участников антиправительственного митинга, оттесняя их с проезжей части, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ходе акции митингующие заблокировали с двух сторон площадь Республики. Полицейские несколько раз призывали разблокировать проезжую часть, однако протестующих не подчинились их требованиям. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230922/kocharyan-1897962953.html
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Задержание протестующих в Ереване
Задержания в Ереване. Корреспондент РИА Новости передает, что полиция разгоняет протестующих.
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РИА Новости
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в мире, ереван, никол пашинян
В мире, Ереван, Никол Пашинян
В Ереване задержали несколько участников антиправительственного митинга

В центре Еревана задержали несколько участников антиправительственного митинга

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 сен - РИА Новости. Полиция Армении в центре Еревана задержала несколько участников антиправительственного митинга, оттесняя их с проезжей части, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ходе акции митингующие заблокировали с двух сторон площадь Республики. Полицейские несколько раз призывали разблокировать проезжую часть, однако протестующих не подчинились их требованиям.
Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
Сотрудники полиции во время протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
На акции протеста в Ереване задержали сына экс-президента Армении
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В миреЕреванНикол Пашинян
 
 
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