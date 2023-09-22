https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1898076987.html

В Измире арестовали десять членов ИГ*

В Измире арестовали десять членов ИГ* - РИА Новости, 22.09.2023

В Измире арестовали десять членов ИГ*

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в пятницу о задержании в Измире на западе страны 10 членов террористической группировки "Исламское государство"* по... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:15

2023-09-22T17:15

2023-09-22T17:28

в мире

измир

турция

исламское государство

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СТАМБУЛ, 22 сен - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в пятницу о задержании в Измире на западе страны 10 членов террористической группировки "Исламское государство"* по подозрению в подготовке терактов с использованием взрывчатки, пятеро из них арестованы."В районе Борнова провинции Измир задержаны 10 членов ИГ* после получения информации разведки о том, что они хранили в горной местности взрывчатые вещества и оружие, которые могут быть использованы для совершения терактов", - написал Ерликая в соцсети X.По словам министра, в ходе операции были конфискованы вещества, необходимые для изготовления бомбы с осколками, динамит в виде геля, многочисленные боеприпасы и оружие."Пятеро задержанных арестованы, в отношении еще пятерых установлен судебный контроль", - сообщил министр.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230827/pobeg-1892574930.html

измир

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, измир, турция, исламское государство