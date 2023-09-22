https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1898076987.html
В Измире арестовали десять членов ИГ*
В Измире арестовали десять членов ИГ* - РИА Новости, 22.09.2023
В Измире арестовали десять членов ИГ*
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в пятницу о задержании в Измире на западе страны 10 членов террористической группировки "Исламское государство"* по... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:15
2023-09-22T17:15
2023-09-22T17:28
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измир
турция
исламское государство
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СТАМБУЛ, 22 сен - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в пятницу о задержании в Измире на западе страны 10 членов террористической группировки "Исламское государство"* по подозрению в подготовке терактов с использованием взрывчатки, пятеро из них арестованы."В районе Борнова провинции Измир задержаны 10 членов ИГ* после получения информации разведки о том, что они хранили в горной местности взрывчатые вещества и оружие, которые могут быть использованы для совершения терактов", - написал Ерликая в соцсети X.По словам министра, в ходе операции были конфискованы вещества, необходимые для изготовления бомбы с осколками, динамит в виде геля, многочисленные боеприпасы и оружие."Пятеро задержанных арестованы, в отношении еще пятерых установлен судебный контроль", - сообщил министр.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, измир, турция, исламское государство
В мире, Измир, Турция, Исламское государство
В Измире арестовали десять членов ИГ*
В Измире арестовали десять членов ИГ, готовивших теракт
СТАМБУЛ, 22 сен - РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в пятницу о задержании в Измире на западе страны 10 членов террористической группировки "Исламское государство"* по подозрению в подготовке терактов с использованием взрывчатки, пятеро из них арестованы.
"В районе Борнова провинции Измир
задержаны 10 членов ИГ* после получения информации разведки о том, что они хранили в горной местности взрывчатые вещества и оружие, которые могут быть использованы для совершения терактов", - написал Ерликая в соцсети X.
По словам министра, в ходе операции были конфискованы вещества, необходимые для изготовления бомбы с осколками, динамит в виде геля, многочисленные боеприпасы и оружие.
"Пятеро задержанных арестованы, в отношении еще пятерых установлен судебный контроль", - сообщил министр.
* Террористическая организация, запрещена в России
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