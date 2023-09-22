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Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии - РИА Новости, 22.09.2023
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09:47 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/zabastovka-1897938479.html
Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии
Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии - РИА Новости, 22.09.2023
Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии
Американская компания Chevron и профсоюз Offshore Alliance достигли договоренности о прекращении забастовки рабочих на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:47
2023-09-22T09:47
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Американская компания Chevron и профсоюз Offshore Alliance достигли договоренности о прекращении забастовки рабочих на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии, пишет агентство Блумберг. "Chevron Corp. и профсоюзы достигли соглашения о прекращении забастовок на ключевых предприятиях по производству сжиженного природного газа в Австралии", - сообщило агентство. Работники приняли предложения трудового регулятора по оплате и условиям труда и приостановят забастовку, пишет агентство со ссылкой на заявление Offshore Alliance. В четверг Комиссия по трудовым отношениям (FWC) Австралии выпустила ряд рекомендаций по достижению соглашения между компанией и профсоюзом для прекращения забастовки. Забастовки на СПГ-заводах Gorgon и Wheatstone компании Chevron, на которые приходится около 6% мировых поставок СПГ, начались 8 сентября. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в тот день поднимались максимально на 12%. Произведенный на этих предприятиях СПГ предназначен на экспорт, прежде всего в Европу.
https://ria.ru/20230309/chervon-1856654962.html
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австралия, европа, chevron , в мире
Австралия, Европа, Chevron , В мире
Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии

Профсоюз прекратит забастовку на СПГ-заводах Chevron в Австралии

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Американская компания Chevron и профсоюз Offshore Alliance достигли договоренности о прекращении забастовки рабочих на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии, пишет агентство Блумберг.
"Chevron Corp. и профсоюзы достигли соглашения о прекращении забастовок на ключевых предприятиях по производству сжиженного природного газа в Австралии", - сообщило агентство.
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Источник: Chevron и европейские компании повысят нефтедобычу в Венесуэле
9 марта, 03:11
Работники приняли предложения трудового регулятора по оплате и условиям труда и приостановят забастовку, пишет агентство со ссылкой на заявление Offshore Alliance.
В четверг Комиссия по трудовым отношениям (FWC) Австралии выпустила ряд рекомендаций по достижению соглашения между компанией и профсоюзом для прекращения забастовки.
Забастовки на СПГ-заводах Gorgon и Wheatstone компании Chevron, на которые приходится около 6% мировых поставок СПГ, начались 8 сентября. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в тот день поднимались максимально на 12%. Произведенный на этих предприятиях СПГ предназначен на экспорт, прежде всего в Европу.
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