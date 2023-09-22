https://ria.ru/20230922/zabastovka-1897938479.html
Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии
Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии - РИА Новости, 22.09.2023
Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии
Американская компания Chevron и профсоюз Offshore Alliance достигли договоренности о прекращении забастовки рабочих на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:47
2023-09-22T09:47
2023-09-22T09:47
австралия
европа
chevron
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40772/30/407723054_0:33:3129:1793_1920x0_80_0_0_994c75124d43d318b137e0db01306404.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Американская компания Chevron и профсоюз Offshore Alliance достигли договоренности о прекращении забастовки рабочих на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии, пишет агентство Блумберг. "Chevron Corp. и профсоюзы достигли соглашения о прекращении забастовок на ключевых предприятиях по производству сжиженного природного газа в Австралии", - сообщило агентство. Работники приняли предложения трудового регулятора по оплате и условиям труда и приостановят забастовку, пишет агентство со ссылкой на заявление Offshore Alliance. В четверг Комиссия по трудовым отношениям (FWC) Австралии выпустила ряд рекомендаций по достижению соглашения между компанией и профсоюзом для прекращения забастовки. Забастовки на СПГ-заводах Gorgon и Wheatstone компании Chevron, на которые приходится около 6% мировых поставок СПГ, начались 8 сентября. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в тот день поднимались максимально на 12%. Произведенный на этих предприятиях СПГ предназначен на экспорт, прежде всего в Европу.
https://ria.ru/20230309/chervon-1856654962.html
https://ria.ru/20230306/nefteprodukty-1856226952.html
австралия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40772/30/407723054_347:0:2783:1827_1920x0_80_0_0_58b6113976e5c063292e8f588368a076.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, европа, chevron , в мире
Австралия, Европа, Chevron , В мире
Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии
Профсоюз прекратит забастовку на СПГ-заводах Chevron в Австралии