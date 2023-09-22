https://ria.ru/20230922/zabastovka-1897938479.html

Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии

Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии - РИА Новости, 22.09.2023

Chevron и профсоюз договорились о прекращении забастовки в Австралии

Американская компания Chevron и профсоюз Offshore Alliance достигли договоренности о прекращении забастовки рабочих на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:47

2023-09-22T09:47

2023-09-22T09:47

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Американская компания Chevron и профсоюз Offshore Alliance достигли договоренности о прекращении забастовки рабочих на СПГ-предприятиях Chevron в Австралии, пишет агентство Блумберг. "Chevron Corp. и профсоюзы достигли соглашения о прекращении забастовок на ключевых предприятиях по производству сжиженного природного газа в Австралии", - сообщило агентство. Работники приняли предложения трудового регулятора по оплате и условиям труда и приостановят забастовку, пишет агентство со ссылкой на заявление Offshore Alliance. В четверг Комиссия по трудовым отношениям (FWC) Австралии выпустила ряд рекомендаций по достижению соглашения между компанией и профсоюзом для прекращения забастовки. Забастовки на СПГ-заводах Gorgon и Wheatstone компании Chevron, на которые приходится около 6% мировых поставок СПГ, начались 8 сентября. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в тот день поднимались максимально на 12%. Произведенный на этих предприятиях СПГ предназначен на экспорт, прежде всего в Европу.

https://ria.ru/20230309/chervon-1856654962.html

https://ria.ru/20230306/nefteprodukty-1856226952.html

австралия

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австралия, европа, chevron , в мире