https://ria.ru/20230922/vozmezdie-1898050523.html

Возмездие должно настичь Украину за удар по штабу ЧФ, считает эксперт

Возмездие должно настичь Украину за удар по штабу ЧФ, считает эксперт - РИА Новости, 22.09.2023

Возмездие должно настичь Украину за удар по штабу ЧФ, считает эксперт

Украина должна получить жестокий ответ за ракетную атаку по штабу Черноморского флота в Севастополе, Киеву нужно привыкнуть к тому, что каждый подобный теракт... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:29

2023-09-22T15:29

2023-09-22T15:29

украина

офицеры россии

киев

севастополь

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Украина должна получить жестокий ответ за ракетную атаку по штабу Черноморского флота в Севастополе, Киеву нужно привыкнуть к тому, что каждый подобный теракт оборачивается десятикратным возмездием, заявил РИА Новости председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов. Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили 5 ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. "Думаю, мы сегодня опять увидим ракетную тревогу по всей Украине, думаю, будут поражены центры принятия решений, но этого недостаточно. Готов повторять бесконечное количество раз – у Киева необходимо вырабатывать рефлекс, как у собаки Павлова. Куда-то попали по нашей территории – прилетает в 10 раз больше в ответ по объектам военной, критической и двойной инфраструктуры противника. Никаких сантиментов – жестко, жесточайшим образом отвечать на подобные террористические выходки", - сказал Шкурлатов. Собеседник агентства отметил, что Украина пользуется тем, что запрет на применение высокоточных ракет по российской территории, на условиях которого их ей передал Запад, не распространяется на Крым, так как полуостров считается им "аннексированной территорией". "У противника, к сожалению для нас, есть окно возможностей. Оно заключается в том, что западные кураторы строго-настрого запретили бить ракетным высокоточным вооружением, которое они поставляют Киеву, по российской территории, но Крым, как мы все знаем, ни Украина, ни Запад не признают нашей суверенной территорией, называя его "оккупированным", - пояснил офицер.

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898032303.html

https://ria.ru/20230922/voennyy-1898042131.html

украина

киев

севастополь

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украина, офицеры россии, киев, севастополь