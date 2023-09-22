https://ria.ru/20230922/voennye-1898059669.html

ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.09.2023

ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:07

2023-09-22T16:07

2023-09-22T16:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На южнодоонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Зеленого Гая в ДНР поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897499294.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)