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ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 22.09.2023 (обновлено: 16:14 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/voennye-1898059669.html
ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.09.2023
ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:07
2023-09-22T16:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На южнодоонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Зеленого Гая в ДНР поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897499294.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении

МО: ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На южнодоонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Зеленого Гая в ДНР поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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