https://ria.ru/20230922/voennye-1898059669.html
ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.09.2023
ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:07
2023-09-22T16:07
2023-09-22T16:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894690601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b66701e23b59059f169dd4218ee302f.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки уничтожили до 110 украинских военнослужащих и пять единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На южнодоонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии наносилось поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Старомайорское, Новодонецкое Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области. Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Зеленого Гая в ДНР поражен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897499294.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894690601_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e17cccbe30ecc00af75de86ee47d5828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении
МО: ВС России уничтожили до 110 украинских военных на Южнодонецком направлении