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Объем урожая тепличных овощей в Подмосковье увеличился на 23% - РИА Новости, 22.09.2023
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Новости Подмосковья
 
20:02 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/urozhay-1898116871.html
Объем урожая тепличных овощей в Подмосковье увеличился на 23%
Объем урожая тепличных овощей в Подмосковье увеличился на 23% - РИА Новости, 22.09.2023
Объем урожая тепличных овощей в Подмосковье увеличился на 23%
Объемы производства тепличных овощей в Подмосковье увеличились на 23% в 2023 году по сравнению с 2022, сообщил заместитель председателя Московской области... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:02
2023-09-22T20:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Объемы производства тепличных овощей в Подмосковье увеличились на 23% в 2023 году по сравнению с 2022, сообщил заместитель председателя Московской области Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод. "С начала 2023 года собрано более 100 тысяч тонн овощей закрытого грунта. В 2022 году за аналогичный период была собрана 81 тысяча тонн. Таким образом, объемы производства тепличных овощей увеличили на 23%", - сказал Филимонов. По его словам, с начала года в Подмосковных в теплицах собрали 56 тысяч тонн огурцов, 42,7 тысячи тонн томатов и 1,8 тысяч тонн прочих овощей. В 2022 году объемы огурцов закрытого грунта достигли отметки в 51,8 тысяч тонн, томатов собрано порядка 28 тысяч тонн, прочих овощей - 1,5 тысячи тонн. Московская область является лидером в России по динамике роста площадей теплиц - с 2014 года в регионе построено 12 крупных тепличных проектов площадью 221 гектаров. За прошедшие девять лет такие темпы строительства позволили Подмосковью увеличить объемы производства овощей закрытого грунта более чем в десять раз.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Объем урожая тепличных овощей в Подмосковье увеличился на 23%

© Pixabay / kie-kerТоматы, выращенные в парнике
Томаты, выращенные в парнике - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Pixabay / kie-ker
Томаты, выращенные в парнике
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Объемы производства тепличных овощей в Подмосковье увеличились на 23% в 2023 году по сравнению с 2022, сообщил заместитель председателя Московской области Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод.
"С начала 2023 года собрано более 100 тысяч тонн овощей закрытого грунта. В 2022 году за аналогичный период была собрана 81 тысяча тонн. Таким образом, объемы производства тепличных овощей увеличили на 23%", - сказал Филимонов.
По его словам, с начала года в Подмосковных в теплицах собрали 56 тысяч тонн огурцов, 42,7 тысячи тонн томатов и 1,8 тысяч тонн прочих овощей. В 2022 году объемы огурцов закрытого грунта достигли отметки в 51,8 тысяч тонн, томатов собрано порядка 28 тысяч тонн, прочих овощей - 1,5 тысячи тонн.
Московская область является лидером в России по динамике роста площадей теплиц - с 2014 года в регионе построено 12 крупных тепличных проектов площадью 221 гектаров. За прошедшие девять лет такие темпы строительства позволили Подмосковью увеличить объемы производства овощей закрытого грунта более чем в десять раз.
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