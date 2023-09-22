https://ria.ru/20230922/urozhay-1898116871.html

Объем урожая тепличных овощей в Подмосковье увеличился на 23%

Объем урожая тепличных овощей в Подмосковье увеличился на 23% - РИА Новости, 22.09.2023

Объем урожая тепличных овощей в Подмосковье увеличился на 23%

Объемы производства тепличных овощей в Подмосковье увеличились на 23% в 2023 году по сравнению с 2022, сообщил заместитель председателя Московской области... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:02

2023-09-22T20:02

2023-09-22T20:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Объемы производства тепличных овощей в Подмосковье увеличились на 23% в 2023 году по сравнению с 2022, сообщил заместитель председателя Московской области Георгий Филимонов, курирующий Минсельхозпрод. "С начала 2023 года собрано более 100 тысяч тонн овощей закрытого грунта. В 2022 году за аналогичный период была собрана 81 тысяча тонн. Таким образом, объемы производства тепличных овощей увеличили на 23%", - сказал Филимонов. По его словам, с начала года в Подмосковных в теплицах собрали 56 тысяч тонн огурцов, 42,7 тысячи тонн томатов и 1,8 тысяч тонн прочих овощей. В 2022 году объемы огурцов закрытого грунта достигли отметки в 51,8 тысяч тонн, томатов собрано порядка 28 тысяч тонн, прочих овощей - 1,5 тысячи тонн. Московская область является лидером в России по динамике роста площадей теплиц - с 2014 года в регионе построено 12 крупных тепличных проектов площадью 221 гектаров. За прошедшие девять лет такие темпы строительства позволили Подмосковью увеличить объемы производства овощей закрытого грунта более чем в десять раз.

https://ria.ru/20201208/podmoskove-1588289802.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)