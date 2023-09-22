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Пушилин заявил, что интерес стран Европы к Киеву постепенно охладевает - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 22.09.2023 (обновлено: 19:14 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898099974.html
Пушилин заявил, что интерес стран Европы к Киеву постепенно охладевает
Пушилин заявил, что интерес стран Европы к Киеву постепенно охладевает - РИА Новости, 22.09.2023
Пушилин заявил, что интерес стран Европы к Киеву постепенно охладевает
Европейские страны уже явно охладевают к неонацистской украинской власти и, несмотря на то что сейчас мы наблюдаем еще промежуточный этап, Киеву уже указывают... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:36
2023-09-22T19:14
специальная военная операция на украине
денис пушилин
украина
в мире
польша
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Европейские страны уже явно охладевают к неонацистской украинской власти и, несмотря на то что сейчас мы наблюдаем еще промежуточный этап, Киеву уже указывают на его место, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.Он выразил свое мнение о тяжелых отношениях между Украиной и Польшей, которая, по его словам, раньше избавлялась от хлама, поставляя Киеву оружие, и выступала транзитной территорией для поставок западного вооружения, а теперь ввела запрет на поставку украинской сельхозпродукции и прекратила поставки оружия."При этом явное охлаждение к неонацистской киевской "власти" наблюдается и в других европейских странах", - заявил Пушилин.Пушилин пишет, что пока еще мы наблюдаем промежуточный этап, но "тенденция уже понятна, украинскому государству указывают на его место"."Открывать европейские двери ногой больше не получится", - считает врио главы ДНР.Тем не менее он отмечает, что хотя и можно было бы порадоваться новостям о спорах между Украиной и ее западными союзниками, сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, а нужно сконцентрироваться на "полной денацификации и демилитаризации остатков украинского "государства".
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html
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денис пушилин, украина, в мире, польша
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Украина, В мире, Польша
Пушилин заявил, что интерес стран Европы к Киеву постепенно охладевает

Пушилин: Европа начала указывать украинским властям на их место

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Европейские страны уже явно охладевают к неонацистской украинской власти и, несмотря на то что сейчас мы наблюдаем еще промежуточный этап, Киеву уже указывают на его место, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
Он выразил свое мнение о тяжелых отношениях между Украиной и Польшей, которая, по его словам, раньше избавлялась от хлама, поставляя Киеву оружие, и выступала транзитной территорией для поставок западного вооружения, а теперь ввела запрет на поставку украинской сельхозпродукции и прекратила поставки оружия.
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"При этом явное охлаждение к неонацистской киевской "власти" наблюдается и в других европейских странах", - заявил Пушилин.
Пушилин пишет, что пока еще мы наблюдаем промежуточный этап, но "тенденция уже понятна, украинскому государству указывают на его место".
"Открывать европейские двери ногой больше не получится", - считает врио главы ДНР.
Тем не менее он отмечает, что хотя и можно было бы порадоваться новостям о спорах между Украиной и ее западными союзниками, сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, а нужно сконцентрироваться на "полной денацификации и демилитаризации остатков украинского "государства".
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинУкраинаВ миреПольша
 
 
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