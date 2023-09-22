Пушилин заявил, что интерес стран Европы к Киеву постепенно охладевает
Пушилин: Европа начала указывать украинским властям на их место
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Европейские страны уже явно охладевают к неонацистской украинской власти и, несмотря на то что сейчас мы наблюдаем еще промежуточный этап, Киеву уже указывают на его место, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
Он выразил свое мнение о тяжелых отношениях между Украиной и Польшей, которая, по его словам, раньше избавлялась от хлама, поставляя Киеву оружие, и выступала транзитной территорией для поставок западного вооружения, а теперь ввела запрет на поставку украинской сельхозпродукции и прекратила поставки оружия.
"При этом явное охлаждение к неонацистской киевской "власти" наблюдается и в других европейских странах", - заявил Пушилин.
Пушилин пишет, что пока еще мы наблюдаем промежуточный этап, но "тенденция уже понятна, украинскому государству указывают на его место".
"Открывать европейские двери ногой больше не получится", - считает врио главы ДНР.
Тем не менее он отмечает, что хотя и можно было бы порадоваться новостям о спорах между Украиной и ее западными союзниками, сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, а нужно сконцентрироваться на "полной денацификации и демилитаризации остатков украинского "государства".