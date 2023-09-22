https://ria.ru/20230922/ukraina-1898099974.html

Пушилин заявил, что интерес стран Европы к Киеву постепенно охладевает

Пушилин заявил, что интерес стран Европы к Киеву постепенно охладевает - РИА Новости, 22.09.2023

Пушилин заявил, что интерес стран Европы к Киеву постепенно охладевает

Европейские страны уже явно охладевают к неонацистской украинской власти и, несмотря на то что сейчас мы наблюдаем еще промежуточный этап, Киеву уже указывают... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:36

2023-09-22T18:36

2023-09-22T19:14

специальная военная операция на украине

денис пушилин

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польша

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Европейские страны уже явно охладевают к неонацистской украинской власти и, несмотря на то что сейчас мы наблюдаем еще промежуточный этап, Киеву уже указывают на его место, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.Он выразил свое мнение о тяжелых отношениях между Украиной и Польшей, которая, по его словам, раньше избавлялась от хлама, поставляя Киеву оружие, и выступала транзитной территорией для поставок западного вооружения, а теперь ввела запрет на поставку украинской сельхозпродукции и прекратила поставки оружия."При этом явное охлаждение к неонацистской киевской "власти" наблюдается и в других европейских странах", - заявил Пушилин.Пушилин пишет, что пока еще мы наблюдаем промежуточный этап, но "тенденция уже понятна, украинскому государству указывают на его место"."Открывать европейские двери ногой больше не получится", - считает врио главы ДНР.Тем не менее он отмечает, что хотя и можно было бы порадоваться новостям о спорах между Украиной и ее западными союзниками, сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться, а нужно сконцентрироваться на "полной денацификации и демилитаризации остатков украинского "государства".

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис пушилин, украина, в мире, польша