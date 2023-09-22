https://ria.ru/20230922/ukraina-1898046416.html

СМИ: американская помощь Украине висит на волоске

СМИ: американская помощь Украине висит на волоске - РИА Новости, 22.09.2023

СМИ: американская помощь Украине висит на волоске

Многие республиканцы в конгрессе США проголосуют против выделения помощи Украине, она "висит на волоске", считает обозреватель газеты Washington Post Джош... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:17

2023-09-22T15:17

2023-09-22T15:17

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Многие республиканцы в конгрессе США проголосуют против выделения помощи Украине, она "висит на волоске", считает обозреватель газеты Washington Post Джош Рогин. "Помощь Украине висит на волоске", - говорится в заголовке статьи обозревателя. Рогин пишет, что США переключают внимание на президентскую кампанию 2024 года. "Американская помощь Украине становится все более уязвимой... Когда следующий транш будет вынесен на голосование в конгрессе, число республиканцев, голосующих против, будет велико", - отмечается в статье. Демократ Пэт Райан в разговоре с обозревателем издания заявил, что "значительная часть республиканцев больше не поддерживает" помощь Украине. "Необходимо сделать еще больше, чтобы доказать американскому народу, что эта помощь не только крайне важна для Киева, но и обеспечивает высокую рентабельность инвестиций для безопасности США", - пишет Рогин со ссылкой на демократа. Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Кроме того, в отличие от визита в 2022 году, Зеленскому было отказано в возможности обратиться к конгрессу. Американские законодатели сослались на занятость. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр