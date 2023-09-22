СМИ: американская помощь Украине висит на волоске
WP: многие республиканцы в конгрессе США проголосуют против помощи Украине
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Многие республиканцы в конгрессе США проголосуют против выделения помощи Украине, она "висит на волоске", считает обозреватель газеты Washington Post Джош Рогин.
"Помощь Украине висит на волоске", - говорится в заголовке статьи обозревателя. Рогин пишет, что США переключают внимание на президентскую кампанию 2024 года.
"Американская помощь Украине становится все более уязвимой... Когда следующий транш будет вынесен на голосование в конгрессе, число республиканцев, голосующих против, будет велико", - отмечается в статье.
Демократ Пэт Райан в разговоре с обозревателем издания заявил, что "значительная часть республиканцев больше не поддерживает" помощь Украине. "Необходимо сделать еще больше, чтобы доказать американскому народу, что эта помощь не только крайне важна для Киева, но и обеспечивает высокую рентабельность инвестиций для безопасности США", - пишет Рогин со ссылкой на демократа.
Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Кроме того, в отличие от визита в 2022 году, Зеленскому было отказано в возможности обратиться к конгрессу. Американские законодатели сослались на занятость.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.