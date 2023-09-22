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Киев придется бросить. В США указали, что ждет Украину - РИА Новости, 22.09.2023
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13:39 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/ukraina-1898003455.html
Киев придется бросить. В США указали, что ждет Украину
Киев придется бросить. В США указали, что ждет Украину - РИА Новости, 22.09.2023
Киев придется бросить. В США указали, что ждет Украину
Украину ждет холодная зима без тепла и электричества, из-за чего украинцам придется покинуть свои города, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:39
2023-09-22T13:39
в мире
украина
киев
львов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украину ждет холодная зима без тепла и электричества, из-за чего украинцам придется покинуть свои города, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.&quot;Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов&quot;, — указал специалист.По мнению эксперта, грядущая зима будет тяжелой для Украины: резервов для замены погибших солдат ВСУ не останется, а крупные города лишатся тепла и электричества. Он утверждает, что конфликт закончится после истощения Украины, так как страна просто не сможет продолжать боевые действия.&quot;Зима станет решающим этапом&quot;, — подчеркнул Джонсон.Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что дожди, а затем и снегопады помешают Вооруженными силам Украины прорвать линии обороны российских военных.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
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в мире, украина, киев, львов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Киев, Львов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Киев придется бросить. В США указали, что ждет Украину

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: зимой Украина останется без тепла и электричества

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украину ждет холодная зима без тепла и электричества, из-за чего украинцам придется покинуть свои города, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
«

"Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов", — указал специалист.

По мнению эксперта, грядущая зима будет тяжелой для Украины: резервов для замены погибших солдат ВСУ не останется, а крупные города лишатся тепла и электричества. Он утверждает, что конфликт закончится после истощения Украины, так как страна просто не сможет продолжать боевые действия.
«

"Зима станет решающим этапом", — подчеркнул Джонсон.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что дожди, а затем и снегопады помешают Вооруженными силам Украины прорвать линии обороны российских военных.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
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В миреУкраинаКиевЛьвовВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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