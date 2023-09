https://ria.ru/20230922/ukraina-1898003455.html

Киев придется бросить. В США указали, что ждет Украину

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украину ждет холодная зима без тепла и электричества, из-за чего украинцам придется покинуть свои города, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of."Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов", — указал специалист.По мнению эксперта, грядущая зима будет тяжелой для Украины: резервов для замены погибших солдат ВСУ не останется, а крупные города лишатся тепла и электричества. Он утверждает, что конфликт закончится после истощения Украины, так как страна просто не сможет продолжать боевые действия."Зима станет решающим этапом", — подчеркнул Джонсон.Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что дожди, а затем и снегопады помешают Вооруженными силам Украины прорвать линии обороны российских военных.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.

