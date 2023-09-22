Киев придется бросить. В США указали, что ждет Украину
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: зимой Украина останется без тепла и электричества
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украину ждет холодная зима без тепла и электричества, из-за чего украинцам придется покинуть свои города, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
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"Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов", — указал специалист.
По мнению эксперта, грядущая зима будет тяжелой для Украины: резервов для замены погибших солдат ВСУ не останется, а крупные города лишатся тепла и электричества. Он утверждает, что конфликт закончится после истощения Украины, так как страна просто не сможет продолжать боевые действия.
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"Зима станет решающим этапом", — подчеркнул Джонсон.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что дожди, а затем и снегопады помешают Вооруженными силам Украины прорвать линии обороны российских военных.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.