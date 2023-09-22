Рейтинг@Mail.ru
Союзники не ставят Украину даже в польский грош, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 22.09.2023 (обновлено: 12:18 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897969295.html
Союзники не ставят Украину даже в польский грош, заявил Медведев
Союзники не ставят Украину даже в польский грош, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2023
Союзники не ставят Украину даже в польский грош, заявил Медведев
Ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром, не ставят ее даже в польский грош и будут ждать, пока украинцы сами себя погубят, заявил... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:57
2023-09-22T12:18
украина
в мире
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром, не ставят ее даже в польский грош и будут ждать, пока украинцы сами себя погубят, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.Медведев написал пост о противоречиях Украины и Польши, вызванного из-за зерна. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины."Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле – за корку чёрствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию. Даже Еврокомиссию слушать не стала. Примеру поляков тут же последовали и другие ЕСовцы – словаки и венгры. Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО – обвинил соседей… в пособничестве русским! Мол, отлично работают по заданию этих. Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрёк. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!" - написал он.По словам Медведева, "союзники" думают о своей выгоде."Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. В польский грош её не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным – дают от ворот поворот... В Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН, поляки пригрозили, что за плохое поведение запретят ввоз не только зерна, но и украинских овощей-фруктов. И современное оружие поставлять тоже перестанут – самим нужнее. То есть фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят. А дальше свято место пусто не будет, Польша знает, что делать с чужими землями", - написал он."С такими союзниками и врагов не надо. Жаль только народы этих стран – миллионы граждан начнут просто исчезать. Одна надежда, что люди окажутся разумнее этих. И просто уберут их с политической доски. Или просто уберут, как это и происходило веками", - написал Медведев.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230920/armeniya-1897520198.html
https://ria.ru/20230911/evrosoyuz-1895508139.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, дмитрий медведев
Украина, В мире, Дмитрий Медведев
Союзники не ставят Украину даже в польский грош, заявил Медведев

Медведев: ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром, не ставят ее даже в польский грош и будут ждать, пока украинцы сами себя погубят, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Медведев написал пост о противоречиях Украины и Польши, вызванного из-за зерна. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Медведев считает, что предатели армянского народа отправятся в ад
20 сентября, 13:14
"Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле – за корку чёрствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию. Даже Еврокомиссию слушать не стала. Примеру поляков тут же последовали и другие ЕСовцы – словаки и венгры. Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО – обвинил соседей… в пособничестве русским! Мол, отлично работают по заданию этих. Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрёк. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!" - написал он.
По словам Медведева, "союзники" думают о своей выгоде.
«
"Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. В польский грош её не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным – дают от ворот поворот... В Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН, поляки пригрозили, что за плохое поведение запретят ввоз не только зерна, но и украинских овощей-фруктов. И современное оружие поставлять тоже перестанут – самим нужнее. То есть фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят. А дальше свято место пусто не будет, Польша знает, что делать с чужими землями", - написал он.
"С такими союзниками и врагов не надо. Жаль только народы этих стран – миллионы граждан начнут просто исчезать. Одна надежда, что люди окажутся разумнее этих. И просто уберут их с политической доски. Или просто уберут, как это и происходило веками", - написал Медведев.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом
11 сентября, 11:02
 
УкраинаВ миреДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала