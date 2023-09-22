https://ria.ru/20230922/ukraina-1897969295.html

Союзники не ставят Украину даже в польский грош, заявил Медведев

Союзники не ставят Украину даже в польский грош, заявил Медведев - РИА Новости, 22.09.2023

Союзники не ставят Украину даже в польский грош, заявил Медведев

Ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром, не ставят ее даже в польский грош и будут ждать, пока украинцы сами себя погубят, заявил... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:57

2023-09-22T11:57

2023-09-22T12:18

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром, не ставят ее даже в польский грош и будут ждать, пока украинцы сами себя погубят, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.Медведев написал пост о противоречиях Украины и Польши, вызванного из-за зерна. В последние дни польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу из Украины."Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле – за корку чёрствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию. Даже Еврокомиссию слушать не стала. Примеру поляков тут же последовали и другие ЕСовцы – словаки и венгры. Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО – обвинил соседей… в пособничестве русским! Мол, отлично работают по заданию этих. Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрёк. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!" - написал он.По словам Медведева, "союзники" думают о своей выгоде."Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. В польский грош её не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным – дают от ворот поворот... В Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН, поляки пригрозили, что за плохое поведение запретят ввоз не только зерна, но и украинских овощей-фруктов. И современное оружие поставлять тоже перестанут – самим нужнее. То есть фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят. А дальше свято место пусто не будет, Польша знает, что делать с чужими землями", - написал он."С такими союзниками и врагов не надо. Жаль только народы этих стран – миллионы граждан начнут просто исчезать. Одна надежда, что люди окажутся разумнее этих. И просто уберут их с политической доски. Или просто уберут, как это и происходило веками", - написал Медведев.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230920/armeniya-1897520198.html

https://ria.ru/20230911/evrosoyuz-1895508139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, дмитрий медведев