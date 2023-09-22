Венгрия не видит препятствий для использования российского ядерного топлива
МИД Венгрии не видит препятствий для использования российского ядерного топлива
Будапешт. Архивное фото
ПАКШ (ВЕНГРИЯ), 22 сен - РИА Новости. Венгрия не видит препятствий для продолжения использования российского ядерного топлива на АЭС "Пакш", заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.
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"В этом очень чувствительном вопросе первостепенный момент, на который мы обращаем внимание в атомной энергетике, это безопасность, а также постоянные надежные поставки. С этих двух точек зрения мы сейчас не видим никаких препятствий для продолжения использования российского топлива", - сказал Мадьяр на пресс-конференции, проходящей на стройплощадке новых блоков АЭС "Пакш".
В начале сентября в венгерских СМИ появилась информация о том, что Орбан, выступая на закрытом мероприятии, якобы заявил о планах Венгрии в перспективе заменить российское ядерное топливо французским, чтобы снизить энергозависимость от РФ. Через несколько дней министр энергетики Венгрии Чаба Лантош и главный исполнительный директор французской компании Framatome Бернар Фонтана подписали меморандум об углублении международного сотрудничества, который был согласован еще в 2021 году. В администрации премьер-министра Венгрии заявили, что единственным возможным ядерным топливом для венгерской АЭС "Пакш" является российское, французская компания Framatome не располагает топливом, подходящим для АЭС, построенных по российской технологии.
В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.
Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.
Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, заявлял в начале июля глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.