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Венгрия не видит препятствий для использования российского ядерного топлива - РИА Новости, 22.09.2023
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22:05 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/toplivo-1898135233.html
Венгрия не видит препятствий для использования российского ядерного топлива
Венгрия не видит препятствий для использования российского ядерного топлива - РИА Новости, 22.09.2023
Венгрия не видит препятствий для использования российского ядерного топлива
Венгрия не видит препятствий для продолжения использования российского ядерного топлива на АЭС "Пакш", заявил заместитель министра иностранных дел и... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T22:05
2023-09-22T22:05
венгрия
россия
москва
виктор орбан
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
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ПАКШ (ВЕНГРИЯ), 22 сен - РИА Новости. Венгрия не видит препятствий для продолжения использования российского ядерного топлива на АЭС "Пакш", заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр. "В этом очень чувствительном вопросе первостепенный момент, на который мы обращаем внимание в атомной энергетике, это безопасность, а также постоянные надежные поставки. С этих двух точек зрения мы сейчас не видим никаких препятствий для продолжения использования российского топлива", - сказал Мадьяр на пресс-конференции, проходящей на стройплощадке новых блоков АЭС "Пакш". В начале сентября в венгерских СМИ появилась информация о том, что Орбан, выступая на закрытом мероприятии, якобы заявил о планах Венгрии в перспективе заменить российское ядерное топливо французским, чтобы снизить энергозависимость от РФ. Через несколько дней министр энергетики Венгрии Чаба Лантош и главный исполнительный директор французской компании Framatome Бернар Фонтана подписали меморандум об углублении международного сотрудничества, который был согласован еще в 2021 году. В администрации премьер-министра Венгрии заявили, что единственным возможным ядерным топливом для венгерской АЭС "Пакш" является российское, французская компания Framatome не располагает топливом, подходящим для АЭС, построенных по российской технологии. В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится. Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, заявлял в начале июля глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
https://ria.ru/20230922/zerno-1898098809.html
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венгрия, россия, москва, виктор орбан, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"
Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2"
Венгрия не видит препятствий для использования российского ядерного топлива

МИД Венгрии не видит препятствий для использования российского ядерного топлива

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Будапешт. Архивное фото
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ПАКШ (ВЕНГРИЯ), 22 сен - РИА Новости. Венгрия не видит препятствий для продолжения использования российского ядерного топлива на АЭС "Пакш", заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр.
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"В этом очень чувствительном вопросе первостепенный момент, на который мы обращаем внимание в атомной энергетике, это безопасность, а также постоянные надежные поставки. С этих двух точек зрения мы сейчас не видим никаких препятствий для продолжения использования российского топлива", - сказал Мадьяр на пресс-конференции, проходящей на стройплощадке новых блоков АЭС "Пакш".
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Вчера, 18:32
В начале сентября в венгерских СМИ появилась информация о том, что Орбан, выступая на закрытом мероприятии, якобы заявил о планах Венгрии в перспективе заменить российское ядерное топливо французским, чтобы снизить энергозависимость от РФ. Через несколько дней министр энергетики Венгрии Чаба Лантош и главный исполнительный директор французской компании Framatome Бернар Фонтана подписали меморандум об углублении международного сотрудничества, который был согласован еще в 2021 году. В администрации премьер-министра Венгрии заявили, что единственным возможным ядерным топливом для венгерской АЭС "Пакш" является российское, французская компания Framatome не располагает топливом, подходящим для АЭС, построенных по российской технологии.
В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.
Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.
Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, заявлял в начале июля глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
Отработанное ядерное топливо в цехе временного хранения - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
В России создали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива
25 августа, 11:43
 
ВенгрияРоссияМоскваВиктор ОрбанАЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"
 
 
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