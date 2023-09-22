https://ria.ru/20230922/toplivo-1898080780.html

В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области

В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области - РИА Новости, 22.09.2023

В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области

Груз топливных брикетов весом 22 тонны доставили из Вологодской области в зону СВО, сообщил руководитель департамента социальной защиты региона Александр Ершов... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:28

2023-09-22T17:28

2023-09-22T17:28

надежные люди

вологодская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461149_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_11a3604a6d6049d194d31a7a639b7525.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Груз топливных брикетов весом 22 тонны доставили из Вологодской области в зону СВО, сообщил руководитель департамента социальной защиты региона Александр Ершов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня машина с брикетами общим весом более 22 тонн доставлена к месту дислокации полка", - написал Ершов. Топливные брикеты жители области собрали для подшефного региону полка. Посылку сформировали по заказу командира – он лично обозначил потребность в топливных брикетах.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1898013321.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область