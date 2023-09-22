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В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области - РИА Новости, 22.09.2023
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Надежные люди
 
17:28 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/toplivo-1898080780.html
В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области
В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области - РИА Новости, 22.09.2023
В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области
Груз топливных брикетов весом 22 тонны доставили из Вологодской области в зону СВО, сообщил руководитель департамента социальной защиты региона Александр Ершов... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:28
2023-09-22T17:28
надежные люди
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Груз топливных брикетов весом 22 тонны доставили из Вологодской области в зону СВО, сообщил руководитель департамента социальной защиты региона Александр Ершов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня машина с брикетами общим весом более 22 тонн доставлена к месту дислокации полка", - написал Ершов. Топливные брикеты жители области собрали для подшефного региону полка. Посылку сформировали по заказу командира – он лично обозначил потребность в топливных брикетах.
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РИА Новости
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вологодская область
Надежные люди, Вологодская область
В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области

Ершов: в зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Груз топливных брикетов весом 22 тонны доставили из Вологодской области в зону СВО, сообщил руководитель департамента социальной защиты региона Александр Ершов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня машина с брикетами общим весом более 22 тонн доставлена к месту дислокации полка", - написал Ершов.
Топливные брикеты жители области собрали для подшефного региону полка. Посылку сформировали по заказу командира – он лично обозначил потребность в топливных брикетах.
Спецгруз с беспилотниками и биноклями отправлен на СВО из Мурманской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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