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В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области
В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области - РИА Новости, 22.09.2023
В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области
Груз топливных брикетов весом 22 тонны доставили из Вологодской области в зону СВО, сообщил руководитель департамента социальной защиты региона Александр Ершов... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:28
2023-09-22T17:28
2023-09-22T17:28
надежные люди
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Груз топливных брикетов весом 22 тонны доставили из Вологодской области в зону СВО, сообщил руководитель департамента социальной защиты региона Александр Ершов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня машина с брикетами общим весом более 22 тонн доставлена к месту дислокации полка", - написал Ершов. Топливные брикеты жители области собрали для подшефного региону полка. Посылку сформировали по заказу командира – он лично обозначил потребность в топливных брикетах.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1898013321.html
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вологодская область
Надежные люди, Вологодская область
В зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области
Ершов: в зону СВО отправили 22 тонны топливных брикетов из Вологодской области