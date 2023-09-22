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Районы Ярославской области получат средства на уборочную технику - РИА Новости, 22.09.2023
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Ярославская область
 
20:27 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/tekhnika-1898123162.html
Районы Ярославской области получат средства на уборочную технику
Районы Ярославской области получат средства на уборочную технику - РИА Новости, 22.09.2023
Районы Ярославской области получат средства на уборочную технику
Муниципальные районы Ярославской области получат дополнительно 400 миллионов рублей на закупку уборочной техники, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:27
2023-09-22T20:27
ярославская область
ярославская область
ярославль
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Муниципальные районы Ярославской области получат дополнительно 400 миллионов рублей на закупку уборочной техники, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "На сегодняшний день в регионе не хватает техники для уборки улиц, тротуаров, межквартальных проездов. Особенно остро это ощущается в зимний период. Поэтому мы сейчас планируем дополнительно направить порядка 400 миллионов рублей на закупку техники для уборки", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По его словам, планируется, что машины придут уже в ноябре, муниципальные образования получат "хорошее и серьезное подкрепление". По словам главы региона, новая техника поступит не только в крупные города, но и во все сельские районы. Распределение будет проходить с учетом численности жителей на территории. Губернатор подчеркнул, что во всех региональных программах в обязательном порядке участвуют все районы и округа без исключения. "Понятно, что Ярославль получит больше, чем маленький район. Но мы хотим, чтобы в порядке были и дороги, и межквартальные проезды, и тротуары как в крупных, так и малых населенных пунктах. И мы будем следить за качеством этой работы", - сказал Михаил Евраев.
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ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев

Районы Ярославской области получат средства на уборочную технику

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Муниципальные районы Ярославской области получат дополнительно 400 миллионов рублей на закупку уборочной техники, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"На сегодняшний день в регионе не хватает техники для уборки улиц, тротуаров, межквартальных проездов. Особенно остро это ощущается в зимний период. Поэтому мы сейчас планируем дополнительно направить порядка 400 миллионов рублей на закупку техники для уборки", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По его словам, планируется, что машины придут уже в ноябре, муниципальные образования получат "хорошее и серьезное подкрепление".
По словам главы региона, новая техника поступит не только в крупные города, но и во все сельские районы. Распределение будет проходить с учетом численности жителей на территории.
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Губернатор подчеркнул, что во всех региональных программах в обязательном порядке участвуют все районы и округа без исключения.
"Понятно, что Ярославль получит больше, чем маленький район. Но мы хотим, чтобы в порядке были и дороги, и межквартальные проезды, и тротуары как в крупных, так и малых населенных пунктах. И мы будем следить за качеством этой работы", - сказал Михаил Евраев.
 
Ярославская областьЯрославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
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