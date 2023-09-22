https://ria.ru/20230922/tekhnika-1898123162.html

Районы Ярославской области получат средства на уборочную технику

Районы Ярославской области получат средства на уборочную технику - РИА Новости, 22.09.2023

Районы Ярославской области получат средства на уборочную технику

Муниципальные районы Ярославской области получат дополнительно 400 миллионов рублей на закупку уборочной техники, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:27

2023-09-22T20:27

2023-09-22T20:27

ярославская область

ярославская область

ярославль

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Муниципальные районы Ярославской области получат дополнительно 400 миллионов рублей на закупку уборочной техники, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "На сегодняшний день в регионе не хватает техники для уборки улиц, тротуаров, межквартальных проездов. Особенно остро это ощущается в зимний период. Поэтому мы сейчас планируем дополнительно направить порядка 400 миллионов рублей на закупку техники для уборки", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По его словам, планируется, что машины придут уже в ноябре, муниципальные образования получат "хорошее и серьезное подкрепление". По словам главы региона, новая техника поступит не только в крупные города, но и во все сельские районы. Распределение будет проходить с учетом численности жителей на территории. Губернатор подчеркнул, что во всех региональных программах в обязательном порядке участвуют все районы и округа без исключения. "Понятно, что Ярославль получит больше, чем маленький район. Но мы хотим, чтобы в порядке были и дороги, и межквартальные проезды, и тротуары как в крупных, так и малых населенных пунктах. И мы будем следить за качеством этой работы", - сказал Михаил Евраев.

https://ria.ru/20230918/gostinitsy-1897062825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, ярославль, михаил евраев