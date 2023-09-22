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Эксперт рассказал, причастен ли Константинополь к высылке священников РПЦ - РИА Новости, 22.09.2023
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Религия
 
18:40 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898100436.html
Эксперт рассказал, причастен ли Константинополь к высылке священников РПЦ
Эксперт рассказал, причастен ли Константинополь к высылке священников РПЦ - РИА Новости, 22.09.2023
Эксперт рассказал, причастен ли Константинополь к высылке священников РПЦ
Константинопольский патриархат вряд ли имеет отношение к выдворению священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) из Болгарии, так как его возможности во РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:40
2023-09-22T18:40
религия
болгария
мария захарова
николай балашов
русская православная церковь
алексей макаркин
религия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Константинопольский патриархат вряд ли имеет отношение к выдворению священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) из Болгарии, так как его возможности во влиянии даже на поместные Церкви ограничены, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Русская православная церковь накануне выразила протест против выдворения из Болгарии настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей его храма. 21 сентября они были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом."Константинополь не может влиять на болгарское правительство, и, кроме того, Болгарская церковь является автокефальной. Константинополь сейчас уговаривает ее признать автокефалию Православной церкви Украины, но пока Болгарская церковь от этого воздерживается. Поэтому я не преувеличивал бы здесь роли церковной дипломатии. Думаю, что это общая проблема российско-болгарских межгосударственных отношений: болгарское государство воспринимает Русскую церковь как продолжение российского государства, со всеми вытекающими последствиями", – сказал Макаркин РИА Новости.Возможности Константинополя влиять даже на процессы в среде поместных Церквей весьма ограничены, а автокефалию ПЦУ, предоставленную Константинопольским патриархатом в 2018 году, до сих пор признало меньшинство поместных Церквей, среди которых нет ни одной славянской, напомнил эксперт."Все признавшие - греческие церкви, и даже с греческим церквами там непростая ситуация. Например, Иерусалимский патриархат автокефалию ПЦУ не признает. Проблемы и с предстоятелем Православной церкви Албании, который является греком, но выступает против признания. Поэтому даже с греческим православием здесь ситуация непростая у Константинополя, так что влиять на Болгарскую церковь им очень сложно. А на болгарское правительство - тем более", – пояснил он.Дело, по мнению Макаркина, не в Константинополе и не в Болгарской церкви, и Макаркин не ждет ответных решений по "церковной" линии в отношении Болгарского подворья в Москве, которое существует много десятилетий. Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов сказал РИА Новости, что РПЦ не подвергнет его "ответным мерам" из-за высылки своих служителей из Болгарии, так как Болгарская церковь не имеет отношения к действиям чиновников."Здесь Русская церковь ответственность на Болгарскую не возлагает. Если бы она возлагала - тогда, наверное, были бы какие-то симметричные решения", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230921/vysylka-1897871809.html
https://ria.ru/20230921/protest-1897898065.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897370553.html
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болгария, мария захарова, николай балашов, русская православная церковь, алексей макаркин, религия
Религия, Болгария, Мария Захарова, Николай Балашов, Русская православная церковь, Алексей Макаркин, Религия
Эксперт рассказал, причастен ли Константинополь к высылке священников РПЦ

Эксперт Макаркин: Константинополь не может влиять на болгарское правительство

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Константинопольский патриархат вряд ли имеет отношение к выдворению священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) из Болгарии, так как его возможности во влиянии даже на поместные Церкви ограничены, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Русская православная церковь накануне выразила протест против выдворения из Болгарии настоятеля подворья в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух служителей его храма. 21 сентября они были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну как лица, представляющие угрозу для ее национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Захарова назвала высылку из Болгарии священников РПЦ недружественным актом
21 сентября, 19:17
"Константинополь не может влиять на болгарское правительство, и, кроме того, Болгарская церковь является автокефальной. Константинополь сейчас уговаривает ее признать автокефалию Православной церкви Украины, но пока Болгарская церковь от этого воздерживается. Поэтому я не преувеличивал бы здесь роли церковной дипломатии. Думаю, что это общая проблема российско-болгарских межгосударственных отношений: болгарское государство воспринимает Русскую церковь как продолжение российского государства, со всеми вытекающими последствиями", – сказал Макаркин РИА Новости.
Возможности Константинополя влиять даже на процессы в среде поместных Церквей весьма ограничены, а автокефалию ПЦУ, предоставленную Константинопольским патриархатом в 2018 году, до сих пор признало меньшинство поместных Церквей, среди которых нет ни одной славянской, напомнил эксперт.
"Все признавшие - греческие церкви, и даже с греческим церквами там непростая ситуация. Например, Иерусалимский патриархат автокефалию ПЦУ не признает. Проблемы и с предстоятелем Православной церкви Албании, который является греком, но выступает против признания. Поэтому даже с греческим православием здесь ситуация непростая у Константинополя, так что влиять на Болгарскую церковь им очень сложно. А на болгарское правительство - тем более", – пояснил он.
Архимандрит Вассиан (Змеев), настоятель подворья Русской православной церкви в Софии - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
РПЦ выразила протест против высылки настоятеля подворья в Софии из Болгарии
21 сентября, 22:06
Дело, по мнению Макаркина, не в Константинополе и не в Болгарской церкви, и Макаркин не ждет ответных решений по "церковной" линии в отношении Болгарского подворья в Москве, которое существует много десятилетий. Ранее советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов сказал РИА Новости, что РПЦ не подвергнет его "ответным мерам" из-за высылки своих служителей из Болгарии, так как Болгарская церковь не имеет отношения к действиям чиновников.
"Здесь Русская церковь ответственность на Болгарскую не возлагает. Если бы она возлагала - тогда, наверное, были бы какие-то симметричные решения", - заключил эксперт.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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РелигияБолгарияМария ЗахароваНиколай БалашовРусская православная церковьАлексей МакаркинРелигия
 
 
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