https://ria.ru/20230922/stroitelstvo-1898121995.html

В Калужской области выросли объемы жилищного строительства

В Калужской области выросли объемы жилищного строительства - РИА Новости, 22.09.2023

В Калужской области выросли объемы жилищного строительства

Почти 800 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Калужской области в январе-августе 2023 года, данный показатель составил 117,4% к аналогичному... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:22

2023-09-22T20:22

2023-09-22T20:22

калужская область

калужская область

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КАЛУГА, 22 сен - РИА Новости. Почти 800 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Калужской области в январе-августе 2023 года, данный показатель составил 117,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, вице-премьер Марат Хуснуллин провёл заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, где, в частности, обсуждались плановые задачи, стоящие перед строительным сектором страны. Хуснуллин обратил внимание губернаторов на то, что при достижении национальной цели к 2030 году по жилищному строительству, необходимо обеспечить регионы и соответствующей социальной и коммерческой инфраструктурой. "В Калужской области в январе-августе 2023 года введено в эксплуатацию почти 800 тысяч квадратных метров, что составило 117,4% к январю-августу прошлого года. Благодаря этому почти 4,5 тысячи семей смогут улучшить свои жилищные условия", - сообщает областное правительство. Многоквартирное жилищное строительство в регионе на сегодняшний день ведут 53 застройщика на территории 10 муниципалитетов, информирует областное правительство. Потенциал строительства до конца 2023 года составляет 107,9 тысячи квадратных метров. Проведение жилищного строительства запланировано также в рамках территорий для комплексного развития. Всего в Калужской области на сегодняшний день их 15 на площади 642,82 гектара. Градостроительный потенциал составляет 4,13 миллиона квадратных метров жилой площади, сообщает правительство Калужской области.

https://ria.ru/20230525/zhile-1874160279.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, экономика, правительство калужской области