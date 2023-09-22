https://ria.ru/20230922/stroitelstvo-1898121995.html
В Калужской области выросли объемы жилищного строительства
В Калужской области выросли объемы жилищного строительства - РИА Новости, 22.09.2023
В Калужской области выросли объемы жилищного строительства
Почти 800 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Калужской области в январе-августе 2023 года, данный показатель составил 117,4% к аналогичному... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:22
2023-09-22T20:22
2023-09-22T20:22
калужская область
калужская область
экономика
правительство калужской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830735617_0:357:2790:1926_1920x0_80_0_0_41daec5cca74421b4837022eba1e10c3.jpg
КАЛУГА, 22 сен - РИА Новости. Почти 800 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Калужской области в январе-августе 2023 года, данный показатель составил 117,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, вице-премьер Марат Хуснуллин провёл заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, где, в частности, обсуждались плановые задачи, стоящие перед строительным сектором страны. Хуснуллин обратил внимание губернаторов на то, что при достижении национальной цели к 2030 году по жилищному строительству, необходимо обеспечить регионы и соответствующей социальной и коммерческой инфраструктурой. "В Калужской области в январе-августе 2023 года введено в эксплуатацию почти 800 тысяч квадратных метров, что составило 117,4% к январю-августу прошлого года. Благодаря этому почти 4,5 тысячи семей смогут улучшить свои жилищные условия", - сообщает областное правительство. Многоквартирное жилищное строительство в регионе на сегодняшний день ведут 53 застройщика на территории 10 муниципалитетов, информирует областное правительство. Потенциал строительства до конца 2023 года составляет 107,9 тысячи квадратных метров. Проведение жилищного строительства запланировано также в рамках территорий для комплексного развития. Всего в Калужской области на сегодняшний день их 15 на площади 642,82 гектара. Градостроительный потенциал составляет 4,13 миллиона квадратных метров жилой площади, сообщает правительство Калужской области.
https://ria.ru/20230525/zhile-1874160279.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830735617_141:0:2790:1987_1920x0_80_0_0_7eb0830b4e353601bae7d75186f5200d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, экономика, правительство калужской области
Калужская область, Калужская область, Экономика, Правительство Калужской области
КАЛУГА, 22 сен - РИА Новости. Почти 800 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Калужской области в январе-августе 2023 года, данный показатель составил 117,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, вице-премьер Марат Хуснуллин
провёл заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, где, в частности, обсуждались плановые задачи, стоящие перед строительным сектором страны. Хуснуллин обратил внимание губернаторов на то, что при достижении национальной цели к 2030 году по жилищному строительству, необходимо обеспечить регионы и соответствующей социальной и коммерческой инфраструктурой.
"В Калужской области в январе-августе 2023 года введено в эксплуатацию почти 800 тысяч квадратных метров, что составило 117,4% к январю-августу прошлого года. Благодаря этому почти 4,5 тысячи семей смогут улучшить свои жилищные условия", - сообщает областное правительство.
Многоквартирное жилищное строительство в регионе на сегодняшний день ведут 53 застройщика на территории 10 муниципалитетов, информирует областное правительство. Потенциал строительства до конца 2023 года составляет 107,9 тысячи квадратных метров.
Проведение жилищного строительства запланировано также в рамках территорий для комплексного развития. Всего в Калужской области на сегодняшний день их 15 на площади 642,82 гектара. Градостроительный потенциал составляет 4,13 миллиона квадратных метров жилой площади, сообщает правительство Калужской области.
Калужские депутаты выступили за льготное обеспечение жильем участников СВО