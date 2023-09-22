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В Калужской области выросли объемы жилищного строительства - РИА Новости, 22.09.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:22 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/stroitelstvo-1898121995.html
В Калужской области выросли объемы жилищного строительства
В Калужской области выросли объемы жилищного строительства - РИА Новости, 22.09.2023
В Калужской области выросли объемы жилищного строительства
Почти 800 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Калужской области в январе-августе 2023 года, данный показатель составил 117,4% к аналогичному... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:22
2023-09-22T20:22
калужская область
калужская область
экономика
правительство калужской области
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КАЛУГА, 22 сен - РИА Новости. Почти 800 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Калужской области в январе-августе 2023 года, данный показатель составил 117,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, вице-премьер Марат Хуснуллин провёл заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, где, в частности, обсуждались плановые задачи, стоящие перед строительным сектором страны. Хуснуллин обратил внимание губернаторов на то, что при достижении национальной цели к 2030 году по жилищному строительству, необходимо обеспечить регионы и соответствующей социальной и коммерческой инфраструктурой. "В Калужской области в январе-августе 2023 года введено в эксплуатацию почти 800 тысяч квадратных метров, что составило 117,4% к январю-августу прошлого года. Благодаря этому почти 4,5 тысячи семей смогут улучшить свои жилищные условия", - сообщает областное правительство. Многоквартирное жилищное строительство в регионе на сегодняшний день ведут 53 застройщика на территории 10 муниципалитетов, информирует областное правительство. Потенциал строительства до конца 2023 года составляет 107,9 тысячи квадратных метров. Проведение жилищного строительства запланировано также в рамках территорий для комплексного развития. Всего в Калужской области на сегодняшний день их 15 на площади 642,82 гектара. Градостроительный потенциал составляет 4,13 миллиона квадратных метров жилой площади, сообщает правительство Калужской области.
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калужская область, экономика, правительство калужской области
Калужская область, Калужская область, Экономика, Правительство Калужской области

В Калужской области выросли объемы жилищного строительства

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРабочие на стройке
Рабочие на стройке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЛУГА, 22 сен - РИА Новости. Почти 800 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Калужской области в январе-августе 2023 года, данный показатель составил 117,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, вице-премьер Марат Хуснуллин провёл заседание президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию, где, в частности, обсуждались плановые задачи, стоящие перед строительным сектором страны. Хуснуллин обратил внимание губернаторов на то, что при достижении национальной цели к 2030 году по жилищному строительству, необходимо обеспечить регионы и соответствующей социальной и коммерческой инфраструктурой.
"В Калужской области в январе-августе 2023 года введено в эксплуатацию почти 800 тысяч квадратных метров, что составило 117,4% к январю-августу прошлого года. Благодаря этому почти 4,5 тысячи семей смогут улучшить свои жилищные условия", - сообщает областное правительство.
Многоквартирное жилищное строительство в регионе на сегодняшний день ведут 53 застройщика на территории 10 муниципалитетов, информирует областное правительство. Потенциал строительства до конца 2023 года составляет 107,9 тысячи квадратных метров.
Проведение жилищного строительства запланировано также в рамках территорий для комплексного развития. Всего в Калужской области на сегодняшний день их 15 на площади 642,82 гектара. Градостроительный потенциал составляет 4,13 миллиона квадратных метров жилой площади, сообщает правительство Калужской области.
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