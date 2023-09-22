https://ria.ru/20230922/soveschanie-1897981261.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 22.09.2023
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, тема пока не определена, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:35
2023-09-22T12:35
2023-09-22T12:35
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, тема пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня день рутинных встреч у президента, в середине дня мы ожидаем, что он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, когда он сам определит тему, мы сообщим или покажем кадры", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России, тема пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день рутинных встреч у президента, в середине дня мы ожидаем, что он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, когда он сам определит тему, мы сообщим или покажем кадры", - сказал Песков журналистам.
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе