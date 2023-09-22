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Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 22.09.2023
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01:59 22.09.2023 (обновлено: 11:47 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897916128.html
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 22.09.2023
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности
Буркина-Фасо и Россия обсуждают сотрудничество в области безопасности, заявила журналистам глава МИД Буркина-Фасо Оливия Руамба. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T01:59
2023-09-22T11:47
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Буркина-Фасо и Россия обсуждают сотрудничество в области безопасности, заявила журналистам глава МИД Буркина-Фасо Оливия Руамба. Встреча прошла в четверг на полях недели высокого уровня ГА ООН. "Сегодняшняя встреча прошла в развитие переговоров наших лидеров на саммите "Россия-Африка", позволила нам посмотреть на ключевые вопросы, среди которых - сотрудничество в области безопасности. Мы боремся с терроризмом и призываем наших партнеров помочь нам, а Россия - один из наших надежных партнеров", - сказала она по итогам встречи. "Буркина-Фасо также среди тех стран, куда Россия решила поставить пшеницу. Кроме того, мы обсудили возможность создания совместной комиссии для рассмотрения всех вопросов сотрудничества", - добавила министр. В четверг Лавров также провел переговоры с главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали и главой верховного совета Судана.
https://ria.ru/20230922/lavrov-1897913352.html
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в мире, россия, египет, таиланд, оон, буркина-фасо
В мире, Россия, Египет, Таиланд, ООН, Буркина-Фасо
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности

Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым в ООН сотрудничество по безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Буркина-Фасо Оливия Руамба во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Буркина-Фасо Оливия Руамба во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Буркина-Фасо Оливия Руамба во время встречи на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Буркина-Фасо и Россия обсуждают сотрудничество в области безопасности, заявила журналистам глава МИД Буркина-Фасо Оливия Руамба.
Встреча прошла в четверг на полях недели высокого уровня ГА ООН.
Глава МИД Бразилии Мауру Виейра и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии
00:57
"Сегодняшняя встреча прошла в развитие переговоров наших лидеров на саммите "Россия-Африка", позволила нам посмотреть на ключевые вопросы, среди которых - сотрудничество в области безопасности. Мы боремся с терроризмом и призываем наших партнеров помочь нам, а Россия - один из наших надежных партнеров", - сказала она по итогам встречи.
"Буркина-Фасо также среди тех стран, куда Россия решила поставить пшеницу. Кроме того, мы обсудили возможность создания совместной комиссии для рассмотрения всех вопросов сотрудничества", - добавила министр.
В четверг Лавров также провел переговоры с главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали и главой верховного совета Судана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Лавров и глава МИД Мали обсудили укрепление связей и Нигер
00:52
 
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