https://ria.ru/20230922/sotrudnichestvo-1897916128.html
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности - РИА Новости, 22.09.2023
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности
Буркина-Фасо и Россия обсуждают сотрудничество в области безопасности, заявила журналистам глава МИД Буркина-Фасо Оливия Руамба. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T01:59
2023-09-22T01:59
2023-09-22T11:47
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Буркина-Фасо и Россия обсуждают сотрудничество в области безопасности, заявила журналистам глава МИД Буркина-Фасо Оливия Руамба. Встреча прошла в четверг на полях недели высокого уровня ГА ООН. "Сегодняшняя встреча прошла в развитие переговоров наших лидеров на саммите "Россия-Африка", позволила нам посмотреть на ключевые вопросы, среди которых - сотрудничество в области безопасности. Мы боремся с терроризмом и призываем наших партнеров помочь нам, а Россия - один из наших надежных партнеров", - сказала она по итогам встречи. "Буркина-Фасо также среди тех стран, куда Россия решила поставить пшеницу. Кроме того, мы обсудили возможность создания совместной комиссии для рассмотрения всех вопросов сотрудничества", - добавила министр. В четверг Лавров также провел переговоры с главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали и главой верховного совета Судана.
https://ria.ru/20230922/lavrov-1897913352.html
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в мире, россия, египет, таиланд, оон, буркина-фасо
В мире, Россия, Египет, Таиланд, ООН, Буркина-Фасо
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым сотрудничество по безопасности
Глава МИД Буркина-Фасо обсудила с Лавровым в ООН сотрудничество по безопасности